FC Barcelona was hoopvol over inschrijven Dani Olmo, maar incasseert nu weer tegenvaller

Slecht nieuws voor FC Barcelona. Een rechtbank in Barcelona heeft maandag aangegeven niet akkoord te gaan met de inschrijving van Dani Olmo voor de tweede seizoenshelft in LaLiga, zo meldt Mundo Deportivo. Een andere rechtbank in de Catalaanse stad oordeelde vrijdag al dat de aanvallende middenvelder niet kan worden ingeschreven voor de periode na de winterstop.

Een tegenvaller voor Barcelona, dat al een akkoord had bereikt over de verkoop van de VIP-boxen in het Camp Nou ter waarde van 100 miljoen euro. Daarmee zou de inschrijving van Dani Olmo en ploeggenoot Pau Víctor mogelijk gemaakt kunnen worden.

Voorzitter Joan Laporta was hiervoor onlangs speciaal afgereisd naar Dubai. De preses van Barcelona keerde maandag terug om alle plooien glad te strijken. De rechtbank geeft vooralsnog echter geen akkoord voor het inschrijven van het duo.

De inschrijvingsproblemen hebben alles te maken met de financiële situatie van de Catalaanse club. Barcelona zal voor de jaarwisseling nog met een oplossing moeten komen, anders is het tweetal niet speelgerechtigd voor de tweede seizoenshelft, zo werd eerder al duidelijk.

Dani Olmo en Pau Víctor meldden zich zondag nog gewoon bij trainer Hansi Flick voor een open training. De Spaanse media had uiteraard speciale aandacht voor het tweetal, dat ondanks de problemen buiten het veld gewoon meetraint met de groep.

Barcelona denkt nu na over een snelle oplossing, zodat de twee spelers in het nieuwe jaar kunnen worden opgesteld door Flick. De Catalanen hervatten de titelstrijd in LaLiga op 18 januari op bezoek bij Getafe.

Volgens berichten uit Engeland zou Dani Olmo vorige week al in Manchester zijn gesignaleerd om een eventuele transfer te bespreken, mocht de inschrijving helemaal niet doorgaan.