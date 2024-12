‘FC Barcelona volgt 2 spitsen die Robert Lewandowski kunnen opvolgen’

Victor Gyökeres (26) en Jonathan David (24) staan hoog op het lijstje om spits Robert Lewandowski op te volgen bij FC Barcelona, zo meldt het Spaanse AS. Ondertussen zou de Catalaanse topclub volgens Mundo Deportivo dicht bij de komst van Bayer Leverkusen-verdediger Jonathan Tah (28) zijn.

Hoewel de 36-jarige Lewandowski pas in 2026 uit zijn contract loopt bij Barcelona, is sportief directeur Deco nu al op zoek naar doelpuntenmakers voor de toekomst. Barça wil het liefst een spits die zich al bewezen heeft in de Champions League.

De Catalanen zetten hoog in en bekijken de mogelijkheid om Gyökeres los te weken bij Sporting Portugal. De Zweedse goaltjesdief heeft een afkoopclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan, maar mag na dit seizoen waarschijnlijk voor een lager bedrag weg.

In Lissabon verwacht men dat 60 à 70 miljoen euro genoeg is voor een zomerse transfer. Gyökeres ligt nog tot medio 2028 vast bij Sporting. Vanwege het financiële plaatje bekijkt Barcelona ook andere opties.

David, die komende zomer uit zijn contract loopt bij LOSC Lille, wordt gezien als een relatief goedkope versterking. Om de Canadees binnen te hengelen moet Barcelona enkel een fors contract en behoorlijke som aan tekengeld uitdelen.

Vanaf 1 januari mag Barcelona met David in gesprek over een transfervrije overgang. De verwachting is dat Deco zich veel op die markt gaat begeven. Barcelona zou namelijk dicht bij de komst van Tah zijn.

Tah, 33 voudig international van Duitsland, leek lange tijd op weg naar Bayern München. Inmiddels zou Barcelona de beste papieren hebben voor zijn handtekening. De entourage van Tah probeert het onderste uit de kan te halen, maar de eerste geluiden zijn positief.