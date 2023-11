FC Barcelona verandert plots van gedachten en annuleert duel rondom Cruijff

Donderdag, 23 november 2023 om 20:22 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:49

De vriendschappelijke wedstrijd tussen een aantal voormalig voetballers van FC Barcelona en andere inmiddels gestopte spelers die ooit in LaLiga actief waren, is verplaatst. Het duel zou in het teken staan van Johan Cruijff en de bedoeling was dat het op zondag 26 november zou plaatsvinden. De reden dat het op die datum niet meer doorgaat, is volgens Mundo Deportivo dat de kaartverkoop tegenviel.

Zondag zou er om 12:00 uur worden afgetrapt in het Estadi Johan Cruyff. Het vriendschappelijke duel zou dus gaan tussen voormalig spelers van Barcelona en inmiddels gestopte voetballers van andere teams in LaLiga.

Daarmee wilde Barça de in 2016 overleden Johan Cruijff eren. De Nederlander maakte dit jaar precies vijftig jaar geleden, in 1973, zijn debuut voor de Catalaanse club. Dat eerbetoon gaat dus echter verplaatst worden.

Barcelona meldt op de clubwebsite als reden: “Deze beslissing is genomen om deze wedstrijd te kunnen opnemen in de viering van het 125-jarig jubileum van de club en om Johan Cruijff als een van de iconen in de geschiedenis van FC Barcelona en zijn impact binnen de cultuur en filosofie te eren.”

In november volgend jaar bestaat Barcelona precies 125 jaar, en de bedoeling is om het duel nu in het kader van dat jubileum te spelen. Volgens Mundo Deportivo ligt echter ook de teleurstellende kaartverkoop ten grondslag aan het besluit om de wedstrijd uit te stellen.

Over de verschillende evenementen rondom het jubileum wordt volgende week woensdag, als de club 124 jaar bestaat, meer bekend. Dan wordt ook het logo onthuld waarmee Barcelona tijdelijk zal gaan spelen om stil te staan bij de verjaardag.

Fans die een kaartje hebben gekocht voor het duel dat op 26 november plaats zou vinden, krijgen hun geld terug, maakt de club tot slot bekend.