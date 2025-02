FC Barcelona vangt 25 miljoen euro voor spits die slechts twee keer scoorde voor de club

FC Barcelona en Palmeiras naderen een akkoord over de transfer van Vitor Roque, zo meldt Fabrizio Romano. De Braziliaan is momenteel verhuurd aan Real Betis, maar weet daar geen indruk te maken. De negentienjarige Roque, die ooit voor dertig miljoen naar Spanje is gehaald, mag dus na anderhalf jaar in Europa alweer terug naar zijn thuisland.

De deal tussen Barcelona en Palmeiras bedraagt een transfersom van 25 miljoen euro plus een doorverkoopclausule van 20 procent. Dit zou dus betekenen dat in eerste instantie Barcelona een verlies van vijf miljoen op Roque zou maken. Roque kwam in totaal zestien keer in actie voor de Catalanen. Hier kwam de spits maar tot twee goals.

Het wachten is nu op Real Betis. De club uit Sevilla heeft namelijk een koopoptie op Roque en zij hebben daarom het laatste woord. Zodra de Verdiblancos hun goedkeuring hebben gegeven, zal Roque gaan tekenen bij de Braziliaanse club.

Roque heeft dit seizoen al 32 wedstrijden gespeeld namens Real Betis. Hierin kwam de Braziliaan tot zeven goals. De laatste basisplaats van Roque in de competitie was op 25 januari uit bij Mallorca. Zijn laatste goal maakte hij tegen Barcelona in de Copa del Rey op 15 januari, de club waar hij dus eigenlijk onder contract staat.

Voorheen voetbalde Roque in Brazilië bij Cruzeiro en Athletico Paranaense. Bij die laatste club speelde hij zich in de kijker. In 81 wedstrijden kwam het talent tot 28 goals en 9 assists. Ook maakte Roque in maart 2023 zijn interlanddebuut namens Brazilië.

Palmeiras is in het staatskampioenschap van São Paulo, waar ook het Corinthians van Memphis Depay en het Santos van Neymar actief zijn, tweede geworden in de groep. Ze zijn achter São Bernardo FC geëindigd. Deze club is de volgende tegenstander in de kwartfinale van het kampioenschap. Opvallend is dat Palmeiras uitkomt op het hoogste niveau in de Série A, terwijl São Bernardo in de Série C uitkomt.

Indien Roque naar Palmeiras vertrekt, verliest Antony zijn maatje bij Real Betis. De voormalig-Ajacied is momenteel behoorlijk in vorm en maakte in zes wedstrijden al drie doelpunten en gaf één assist.