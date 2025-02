FC Barcelona-trainer Hansi Flick heeft na spektakelstuk tegen Atlético Madrid hele duidelijke mening over Frenkie de Jong

Hansi Flick is erg blij met hetgeen FC Barcelona op de mat legde in de eerste van twee Copa del Rey-wedstrijden met Atlético Madrid. De Spaanse giganten vochten een heerlijk voetbalgevecht uit, waarbij er acht goals vielen die feitelijk niets waard zijn.

Want door de 4-4 eindstand beginnen beide clubs op 4 april in Madrid in principe met een schone lei. Flick worstelt na afloop met zijn gevoelens over de wedstrijd, want vier tegentreffers kan eigenlijk niet, vindt de Duitse oefenmeester.

"Ik ben gefrustreerd maar blij met de wedstrijd", werd hij na afloop geciteerd door Spaanse media. "Maar vier doelpunten tegen krijgen kan niet. Dat is te veel voor ons. Ik ben tevreden hiermee, maar ook gefrustreerd over het resultaat en de laatste tien minuten."

Er was volop lof voor het elftal van Diego Simeone, dat in die laatste tien minuten een knappe comeback realiseerde. "De tegenstander speelde heel goed, we speelden tegen een goed, sterk team. Maar we domineerden 80 minuten lang. Ik ben tevreden. Ik denk dat de fans ervan genoten."

Dan licht Flick er een aantal van zijn spelers uit en daarbij zijn er lovende woorden voor doelpuntenmakers Pedri en Pau Cubarsí, maar ook voor Frenkie de Jong. "Balde heeft zich dit seizoen enorm verbeterd. Íñigo (Martínez, red.) en Cubarsí waren ongelooflijk."

"Pedri uiteraard ook. En Frenkie, hij was ook weer heel erg goed", zei de succescoach. Ze laten momenteel het beste van zichzelf zien voor Barça. Laten we Raphinha en Lamine ook niet vergeten."

Bij Pedri wilde Flick nog iets meer stilstaan. "Ik kan het niet beschrijven, het is niet normaal. Hij geniet van het spelen. Zijn kwaliteit en prestaties zijn ongelofelijk." Over Cubarsí was de Duitser eveneens zeer tevreden. "Hij is 18 jaar oud en voetbalt alsof hij al 350 La Liga-wedstrijden heeft gespeeld."