FC Barcelona tikt zeer hoog niveau aan tegen Villarreal, maar vreest voor Ter Stegen

FC Barcelona is na zes speelrondes in LaLiga nog altijd foutloos. De Catalanen versloegen Villarreal met 1-5 dankzij dubbelslagen van Robert Lewandowski en Raphinha en een treffer van Pablo Torre. Grote smet op de zege is het uitvallen van Marc-André ter Stegen. De doelman landde verkeerd bij een hoekschop en moest zich ogenschijnlijk zwaar geblesseerd laten vervangen.

Barcelona had na de 2-1 nederlaag in de Champions League tegen AS Monaco wat goed te maken in Vila-real. Het zou een open, spectaculaire wedstrijd worden in het Estadio de la Cerámica, waar Villarreal na acht minuten een treffer van Yeremy Pino afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Beide ploegen creëerden meerdere goede mogelijkheden.

Zo moest Ter Stegen handelend optreden na een prima actie van Nicolas Pépé, die zijn meerdere moest erkennen in de Duitser. Aan de andere kant schoot Lamine Yamal net naast, en dat gold een minuutje later ook voor Pedri. In de twintigste minuut was het alsnog raak voor de bezoekers. Pedri gaf mee aan Torre, die op zijn beurt Lewandowski vrijspeelde met een steekpassje. Lewandowski stelde niet teleur en schoot in de korte hoek raak: 0-1.

Barcelona leek al snel op 0-2 te komen. Lewandowski werd gehinderd door Villarreal-verdediger Eric Bailly, waardoor doelman Diego Conde met een uiterste ingreep kon redden. De tweede treffer van Barcelona zou alsnog vallen. Yamal gaf scherp voor op Eric García, die bij de tweede paal tegen Conde kopte. De rebound was vervolgens een prooi voor Lewandowski, die met een omhaaltje raak schoot: 0-2.

Daarmee was het duel verre van gespeeld. Nicolas Pépé werd de diepte ingestuurd en verscheen achter de defensie van Barcelona. De Ivoriaan legde breed op Ayoze Pérez, die simpel binnenschoof: 1-2. Villarreal legde prima veldspel op de mat, maar vergeleken met Barcelona kwam het simpelweg kwaliteit tekort om mee te kunnen in de score.

Vlak voor rust ging het helemaal mis voor Ter Stegen. De doelman klemde een bal, maar landde na een aanraking met een Villarreal-speler helemaal verkeerd. De doelman schreeuwde het uit en het was duidelijk dat het mis was. Ter Stegen werd per brancard van het veld gedragen en vervangen door Iñaki Peña.

Tien minuten na de onderbreking vergrootte Barcelona de marge naar twee. Pedri legde na een lange aanval af op Torre, wiens schot in de verre hoek onhoudbaar bleek voor Conde: 1-3. Invaller Thierno Barry leek de 2-3 voor zijn rekening te nemen, totdat bleek dat hij buitenspel stond toen hij scoorde. Na een overtreding van Bailly in de zestien kreeg Lewandowski vanaf de stip de kans om zijn hattrick te maken. De Pool mikte iets te scherp en zag zijn inzet tegen de paal belanden.

De vierde treffer van Barcelona kwam er alsnog. Pau Víctor legde terug op Raphinha, wiens van richting veranderde schot te machtig was voor Conde: 1-4. De 1-5 was misschien wel de mooiste treffer van de avond. Met buitenkant voet zette Yamal Raphinha alleen voor Conde, die kansloos was op het stuiterende schot van de Braziliaan. De frustraties namen toe bij Villarreal, dat na meerdere harde overtredingen op Yamal van geluk mocht spreken dat het de wedstrijd zonder rode kaart beëindigde.