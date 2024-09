FC Barcelona speelt lange tijd met tien man en gaat ten onder in Monaco

FC Barcelona heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Champions League. De Catalanen moesten het na een rode kaart voor Eric García heel lang doen met tien man en verloren uiteindelijk met 2-1 van AS Monaco. Maghnes Akliouche opende de score, voordat Lamine Yamal voor de gelijkmaker tekende. Na rust verscheen alleen Monaco-spits George Ilenikhena nog op het scorebord.

Monaco, waar Jordan Teze op de bank begon, viel met zijn neus in de boter toen Marc-André Ter Stegen een uiterst beroerde pass gaf op Eric García. De verdediger rekende daar totaal niet op en werd direct afgetroefd door Takumi Minamino. De Japanner werd aan zijn shirt getrokken door García, die de rode kaart te zien kreeg van arbiter Allard Lindhout. De daaropvolgende vrije trap werd in de muur geschoten.

Vijf minuten na de rode kaart voor García was het alsnog raak voor Monaco. Maghnes Akliouche sneed naar binnen en schoot onder toeziend oog van VIP-gast Michael Jordan raak in de korte hoek: 1-0. Monaco dacht zelfs even aan de 2-0, ware het niet dat Breel Embolo op het laatste moment een halt werd toegeroepen door de Catalaanse defensie.

Uit de eerstvolgende aanval was het alsnog raak, maar wel voor Barcelona. Een diepe bal belandde bij Yamal, die naar binnen trok en met links, à la Akliouche, raak schoot in de korte hoek: 1-1. Het betekende voor de ster van het afgelopen EK zijn eerste Champions League-goal ooit. In het vermakelijke duel raakte Alejandro Balde de bal even later verkeerd, waarmee hij de voorsprong liet liggen. Aan de andere kant zag Wilfried Singo dat zijn fraaie afwerking voor niets was: hij stond buitenspel.

De tweede helft lag aardig open. Barcelona was ondanks de ondertalsituatie de gevaarlijkere ploeg. Zo werden Yamal en Raphinha de diepte in gestuurd, en kwamen zij net tekort om af te ronden. Monaco niet zich ook na rust bij vlagen van zijn beste kant zien. Zo probeerde Vanderson het met een vlammend schot, waar Ter Stegen nog maar net een handje tegenaan kreeg.

Een slechte pass van Raphinha was de aanleiding voor de 2-1 die alsnog zou vallen. De voor Embolo ingevallen Ilenikhena werd de diepte ingestuurd door Vanderson, wiens schitterende dieptepass op waarde werd geschat door de Fransman. Ilenikhena sprintte richting Ter Stegen en verschalkte de Duitse goalie: 2-1.

Barcelona leek op, terwijl Monaco op jacht ging naar de 3-1. Die kwam er niet, want Ter Stegen herpakte zich naarmate het duel vorderde uitstekend. Vijf minuten voor tijd wees Lindhout naar de stip, toen Folarin Balogun naar de grond ging na een overtreding vermeende overtreding van Iñigo Martínez. Dat bleek er geen te zijn, concludeerde ook de arbiter na het zien van de beelden. Doelpunten vielen er niet meer in het Prinsendom.