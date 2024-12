FC Barcelona loopt tegen volgende enorme domper aan en ziet voorsprong volledig verdwijnen

Het wil maar niet vlotten voor FC Barcelona. Zondagavond ontving het Leganés en ook de laagvlieger wist te stunten tegen de ploeg van Hansi Flick: 0-1. Door de slechte reeks van Barcelona is het gat met de naaste belagers volledig verdwenen.

Hansi Flick had zondagavond opnieuw geen goed nieuws voor Frenkie de Jong, die opnieuw op de bank plaatsnam en ditmaal zelfs helemaal niet in actie kwam. De Duitse oefenmeester gaf op het middenveld andermaal de voorkeur aan Marc Casadó en Pedri.

Al vroeg in het duel leek het erop dat Barcelona een passend vervolg ging geven aan de twijfelachtige reeks waarmee het bezig is. Een corner van Leganés-middenvelder Óscar Rodríguez werd in de vierde minuut door aanvoerder Sergio González tegen de touwen gekopt: 0-1.

Vanaf dat moment liepen de Catalanen achter de feiten aan in het eigen Estadi Olímpic Lluís Companys. Veel kansen zouden volgen tegen de laagvlieger en evenveel kansen zouden gemist worden.

Zo werd Robert Lewandowski snel na de tegentreffer een doelpunt ontnomen door een fraaie redding van Marko Dmitrovic. Het moment bleek het startschot van een fase van complete Barça-dominantie.

Raphinha trof vervolgens de lat, Lewandowksi zag Dmitrovic opnieuw redding brengen en ook Lamine Yamal kon de Servische doelman niet passeren. Zo ging Leganés met een 0-1 voorsprong de rust in in Barcelona.

In het tweede bedrijf zocht het gefrustreerde Barcelona verder naar een doelpunt. Kansen waren er voldoende, de effectiviteit om ze af te ronden absoluut niet. Zo liep Blaugrana opnieuw tegen een domper aan en liet het na te profiteren van de misstap van Real Madrid (3-3 op bezoek bij Rayo Vallecano) een dag eerder.

Door de nederlaag is de voorsprong op nummer twee Atlético Madrid gesmolten als sneeuw voor de zon. De Madrilenen speelden een duel minder, staan in punten gelijk met Barcelona maar beschikken over een minder doelsaldo. Real Madrid kwam eveneens eenmaal minder in actie en staat met een punt minder op de derde plek. Over een kleine week nemen Barcelona en Atleti het tegen elkaar op in een onderling duel.