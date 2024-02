FC Barcelona laat na met overwinning uit Napels te vertrekken

FC Barcelona en Napoli hebben in de return van de achtste finale van de Champions League nog alles om voor te spelen. In Napels besloten de twee ploegen op een 1-1 gelijkspel. Barcelona is de morele verliezer, daar de Catalanen vrijwel het gehele duel de bovenliggende partij waren. Robert Lewandowski zette Barcelona na rust op voorsprong, Victor Osimhen tekende voor de gelijkmaker. De return in Spotify Camp Nou vindt op 12 maart plaats.

Bij Napoli ontbrak Piotr Zielinski in de selectie, daar de Pool zijn contract weigert te verlengen en dicht bij een transfer naar Inter is. De Zweed Jens Cajuste mocht het daarom vanaf het begin laten zien. Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen en Matteo Politano stonden voorin. Aan de kant van Barcelona koos trainer Xavi ervoor om verdediger Andreas Christensen op het middenveld te posteren. De Deen zag Frenkie de Jong en Ilkay Gündogan naast zich staan. Voorin werd spits Lewandowski geflankeerd door Lamine Yamal (rechts) en Pedri (links).

Barcelona was de bovenliggende partij in de openingsfase en kreeg al snel zijn eerste kansen via Lamine Yamal. Het supertalent schoot eerst over en zag Napoli-goalie Alex Meret zijn volgende poging uit de hoek tikken. Napoli viel tegen en dat leidde nog voor de tiende minuut tot het eerste gefluit op de tribunes van Stadio Diego Armando Maradona. De Jong kreeg na een kwartier de eerste gele kaart van de wedstrijd te zien, nadat hij een te late tackle inzette op Giovanni Di Lorenzo.

Barcelona bleef domineren en dat resulteerde in een prima aanval over de linkerkant, waar João Cancelo doorbrak. De Portugees legde terug op Lewandowski, die met buitenkant rechts op Meret stuitte. De doelman had ook bij het volgende Catalaanse gevaar een antwoord paraat. Ditmaal redde het jeugdproduct van Udinese stijlvol op een streep van Ilkay Gündogan.

Langzaam maar zeker trok Napoli wat meer naar voren. I Partenopei blaften wel, maar beten niet. Het gevaarlijkste moment van de thuisploeg kwam op naam van Osimhen, die bij de tweede paal net tekort kwam. In het restant van de eerste helft gebeurde er niet gek veel meer. Barcelona hield Napoli ver van zijn doel, maar zelf wist het ook niet te scoren.

Na rust veranderde weinig aan het spelbeeld en Meret moest al vrij vroeg in actie komen om een laag schot van Gündogan te keren. Het aantal kansen na de onderbreking was schaars, toch was het nog voor het uur raak voor Barcelona. Pedri bereikte Lewandowski tussen de linies, waarna de Pool zich slim vrijspeelde en overtuigend raak schoot in korte hoek: 0-1.

Barcelona rook bloed en kwam via Pedri dicht bij de 0-2, ware het niet dat Meret liet zien een prima doelman te zijn. Vrijwel uit het niets kwam Napoli een kwartier voor tijd op gelijk hoogte. Osimhen gooide zijn lichaam op slimme wijze in de strijd, ontdeed zich van Iñigo Martínez en schoot in de verre hoek raak: 1-1.

Napoli kon zowaar even aan de overwinning denken. André Frank Zambo-Anguissa slaagde er echter niet in zijn kopbal achter Marc-André ter Stegen te krijgen, terwijl Giovanni Simeone over schoot. De laatste kans van de wedstrijd kwam op naam van Gündogan, die in blessuretijd net naast schoot na goed voorbereidend werk van Lewandowski.

