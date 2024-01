FC Barcelona krijgt liefst 5 tegengoals in eigen huis en gaat hard onderuit: 3-5

FC Barcelona heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden. In eigen huis ging de ploeg van trainer Xavi onderuit tegen Villarreal: 3-5. Barcelona kwam nog op een 3-2 voorsprong, nadat het eerder met 0-2 achterstond, maar ging dus alsnog onderuit. Door de nederlaag blijft Barça voorlopig derde op de ranglijst. Villarreal staat veertiende.

Barcelona begon met Pedri en Ferran Torres op de bank, terwijl de zwaargeblesseerde Alejandro Baldé helemaal ontbrak. Wel was er een basisplek voor Frenkie de Jong. Aan de kant van Villarreal begon voormalig FC Groningen-speler Alexander Sørloth in de spits.

Al vroeg in de wedstrijd leken de bezoekers op een 0-1 voorsprong te komen. De treffer van Alex Baena werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Even later scoorden de bezoekers voor de tweede keer, maar opnieuw ging er een streep door de treffer. Deze keer zou er een overtreding zijn gemaakt.

Na een kwartier spelen werd ook Barcelona voor het eerst echt gevaarlijk, maar doelman Filip Jörgensen bracht fraai redding op de poging van João Félix. Het was Villarreal dat vlak voor rust alsnog de openingstreffer maakte. Sørloth vond Gerard Moreno in het strafschopgebied en laatstgenoemde haalde vanaf een meter of twaalf hard uit: 0-1.

Gerard Moreno schiet ????????! En Villarreal staat met 1-0 voor tegen Barcelona! De Catalanen moeten iets doen om de punten in eigen huis te houden.. ???#ZiggoSport #LaLiga #BarçaVillarreal pic.twitter.com/zmXsNyYJtE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2024

Na rust werd het zelfs 0-2. João Cancelo ging in de fout, waardoor voormalig Barcelona-speler Ilias Akhomach alleen op het vijandelijke doel af kon gaan. Hij omspeelde Iñaki Peña en verdubbelde zodoende de score.

Barcelona moest in de achtervolging en wist de wedstrijd in een tijdsbestek van elf minuten volledig om te draaien. Gündogan (schot vanaf rand zestien), invaller Pedri (afvallende bal) en een eigen doelpunt van Eric Bailly na een vrije trap van Gündogan zorgden ervoor dat het ineens 3-2 stond.

??????! 2-2 ???? Villarreal kon niet lang genieten van de ruime voorsprong, want Pedri scoort de gelijkmaker!#ZiggoSport #LaLiga #BarçaVillarreal pic.twitter.com/2cWM7LXO5F — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2024

Er waren toen echter nog twintig minuten te spelen, en het was nu Villarreal dat terug moest zien te komen van een achterstand. Dat lukte: na een uitbraak vond Sørloth Gonçalo Guedes, die vervolgens hard in de lange hoek voor de 3-3 tekende.

Zo leek Barcelona genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, maar in de negende minuut van de blessuretijd werd het nog erger voor de thuisploeg. Sørloth scoorde na slecht uitverdedigen van Barcelona: 3-4. Barça ging vervolgens op zoek naar de 4-4, waardoor er ruimte achterin viel. Daar profiteerde José Luis Morales van: 3-5.

