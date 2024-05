FC Barcelona krijgt concurrentie van Bayern in strijd om Spaans international

Bayern München heeft Dani Olmo op zijn shortlist geplaatst, zo weet Fabrizio Romano donderdag te melden. Der Rekordmeister gaat de concurrentie aan met FC Barcelona, dat eveneens geïnteresseerd is in de aanvaller van RB Leipzig.

Olmo beschikt bij die Roten Bullen nog over een contract tot medio 2027, maar hij zou komende transferperiode al voor zestig miljoen euro kunnen vertrekken als Bayern bereid is die afkoopclausule te betalen.

Max Eberl, sportief directeur bij Bayern München, kent Olmo nog van zijn periode bij RB Leipzig en hoopt hem te kunnen overtuigen van een overstap. Volgens de berichtgeving volgen ook twee Premier League-clubs de ontwikkelingen rond Olmo op de voet.

Barcelona zal overigens zeker niet aan de ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro kunnen voldoen, maar toch zal de club een poging wagen de Spaans international los te weken bij RB Leipzig, zo meldde Mundo Deportivo eerder.

Volgens de berichtgeving uit Spanje is Deco vooral gecharmeerd van Olmo, die hij als een echte nummer 10 ziet. In de optiek van de sportief directeur kan de Spanjaard op alle aanvallende posities uit de voeten en is Olmo tevens geschikt om kort achter de voorhoede te opereren.

Deco is naar verluidt ook onder de indruk van het karakter dat Olmo toont tijdens wedstrijden van RB Leipzig. Het jeugdproduct van Barcelona wordt gezien als een fysiek sterke en hongerige speler die het goede voorbeeld geeft aan zijn ploeggenoten.

Olmo is volgens Deco een technische begaafde speler die zijn voeten laat spreken. “Een stille leider die altijd een paar stappen vooruitdenkt.” Olmo maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona, maar brak nooit door. Via Dinamo Zagreb kwam de spelmaker in 2020 bij RB Leipzig terecht. Afgelopen seizoen maakte hij in 21 Bundesliga-wedstrijden 4 goals en gaf hij 5 assists.

