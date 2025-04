FC Barcelona klopt Atlético in Metropolitano en treft Real Madrid in finale Copa del Rey

FC Barcelona heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. Na het spectaculaire heenduel met Atlético Madrid in Catalonië (4-4), werd er in de return een stuk minder gescoord: 0-1. De winnende treffer werd in de eerste helft gemaakt door Ferran Torres. FC Barcelona neemt het in de finale op 26 april op tegen Real Madrid, dat dinsdag na verlenging afrekende met Real Sociedad.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, begon overtuigend in Riyadh Air Metropolitano, waar vleugelspelers Lamine Yamal en Raphinha direct een plaag waren voor de Atlético-defensie. Het leverde César Azpilicueta al in de zesde minuut een gele kaart op. Het duurde daarna niet lang voor Yamal opnieuw gevaarlijk werd, maar op aangeven van Pedri schoot het toptalent nipt naast.

Atlético hield het achterin zo gesloten mogelijk, speelde met vijf man achterop, maar kon niet voorkomen dat Torres er halverwege de eerste helft 0-1 van maakte. Yamal toonde zijn klasse met een heerlijk steekpassje op de aanvaller, die in één keer uithaalde en goalie Juan Musso verschalkte.

Barcelona bleef ook na de 0-1 de gevaarlijkere ploeg in Madrid en liet na razendsnel op 0-2 te komen via Raphinha en Yamal, bij wie de benodigde scherpte net ontbrak. Musso moest niet veel later in actie komen om een poging van Raphinha in de korte hoek onschadelijk te maken.

Simeone besloot Alexander Sørloth te brengen en de Noorse spits, die doorgaans vaak scoort tegen Barcelona, was vrijwel direct zeer gevaarlijk. Sørloth ontsnapte aan de aandacht van de Barcelona-verdediging, had kunnen afleggen op Antoine Griezmann, maar ging voor eigen succes en schoot hard in het zijnet.

In de zeer vermakelijke wedstrijd was het gevaar van Barcelona nooit ver weg, mede doordat Atlético hoe dan ook een doelpunt moest maken en dus wat risico's nam. Opnieuw Raphinha liet een prima mogelijkheid liggen, al was er ook niets mis met de redding van Musso in de korte hoek.

Atlético drukte in de slotfase nog meer naar voren en leek even op 1-1 te komen toen Sørloth keurig binnenschoot. De assistent-scheidsrechter constateerde echter buitenspel en uit de herhaling bleek hij het bij het rechte eind te hebben. Barcelona won en wacht een ongetwijfeld spectaculaire eindstrijd tegen Real Madrid.