FC Barcelona hoopt Bayern af te troeven en informeert naar Duits international van 30 miljoen

FC Barcelona heeft dinsdag geïnformeerd naar Jonathan Tah, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De centrumverdediger van Bayer Leverkusen wil hoe dan ook voor het einde van de transferdeadline vertrekken en staat ook al geruime tijd in de belangstelling van Bayern München.

Tah is een onbetwiste basisspeler bij het Leverkusen van trainer Xabi Alonso en was vorig seizoen een van de dragende krachten in het elftal dat ongeslagen kampioen van Duitsland werd en de DFB-Pokal won. Desondanks heeft Tah aan het begin van de zomer al te kennen gegeven te willen vertrekken.

Eerder deze zomer leek een transfer van Tah naar Bayern aanstaande, maar tot op heden is het daar nog altijd niet van gekomen. De mandekker heeft aangegeven zijn tot medio 2025 lopende contract in de BayArena niet te gaan verlengen.

Leverkusen moet Tah deze zomer, of desnoods in de winterstop, nog verkopen om wat aan hem over te houden. Leverkusen heeft zich neergelegd bij de vertrekwens van Tah en is bereid hem deze transferwindow te laten gaan. De club hanteert een vraagprijs van dertig miljoen euro, inclusief bonussen.

In hoeverre de interesse van Barcelona concreet is, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving van Plettenberg. Wel is zeker dat er contact is geweest tussen de partijen en dat Barcelona de voorwaarden voor een transfer te horen heeft gekregen. Het is de vraag of transfer realistisch is. Relevo weet dat een transfer naar Barcelona 'ingewikkeld' ligt door de vraagprijs van Leverkusen.

Bayern is ook nog altijd in de race voor Tah, al hangt een mogelijke transfer naar de Allianz Arena volgens Fabrizio Romano af van een mogelijk vertrek van Kingsley Coman. De Franse buitenspeler staat in de nadrukkelijke belangstelling van Al-Hilal en staat volgens BILD open voor een vertrek naar Saudi-Arabië.

Bayern heeft in de laatste 24 uur opnieuw contact gehad met Tah en lijkt toe te willen slaan, maar wacht dus eerst af of een transfer van Coman van de grond komt. Dat lijkt wel te gaan gebeuren, daar L'Équipe meldt dat de twee clubs een principeakkoord hebben bereikt. Coman zelf is er alleen nog niet uit met Al-Hilal.