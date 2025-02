'FC Barcelona gaat 33-voudig international van Duitsland binnenhalen'

Duits international Jonathan Tah staat op het punt om de overstap naar FC Barcelona te maken. De 29-jarige verdediger van Bayer Leverkusen heeft zijn keuze gemaakt, zo meldt Mundo Deportivo.

Ook Bayern München hoopt al langere tijd op de handtekening van Tah, maar de 33-voudig international lijkt te kiezen voor een avontuur in Spanje.

De gesprekken tussen Barcelona en Tah bevinden zich in de afrondende fase, waardoor een officiële bevestiging mogelijk op korte termijn volgt. In dat geval gaat Tah voor het eerst in zijn carrière buiten Duitsland voetballen.

Tah brak door bij Hamburger SV en vertrok in 2015 naar Bayer Leverkusen, waar hij zich ontwikkelde tot een van de beste verdedigers van Duitsland. Zijn sterke prestaties op clubniveau leverde hem in 2016 een oproep voor Die Mannschaft op.

Huidig Barça-trainer Hansi Flick en Tah kennen elkaar goed. Tussen 2021 en 2023 speelde Tah onder Flick, die toen de bondscoach van Duitsland was. Nu de Duitse trainer bij Barcelona aan het roer staat lijkt een weerzien op komst.

Tah speelde een belangrijke rol in de successen van Leverkusen in het historische seizoen 2023/24. Hij was een stabiele factor in de defensie van het succeselftal van trainer Xabi Alonso.

Leverkusen veroverde vorig seizoen voor het eerst de Bundesliga-titel, won de DFB-Pokal en bereikte de finale van de Europa League. Daarin ging het met 3-0 ten onder tegen Atalanta Bergamo.