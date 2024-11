FC Barcelona-fans komen massaal met dezelfde boodschap over Cillessen

Jasper Cillessen heeft zaterdagmiddag diepe indruk gemaakt op de supporters van FC Barcelona. De doelman van Las Palmas sleepte zijn ploeg met diverse fantastische reddingen naar een spectaculaire overwinning in het Olympisch Stadion op de Montjuïc: 1-2. Op X komen de fans van Barça massaal met een soortgelijk bericht over Cillessen.

In de eerste helft verrichte Cillessen uitstekende reddingen op gevaarlijke schoten van Fermin Lopez en Pedri. Na rust waren de saves van de 35-jarige keeper zelfs nog spectaculairder. Cillessen tikte een gevaarlijk schot van Lamine Yamal schitterend uit de verre hoek en had in de slotfase ook een antwoord op een gevaarlijke vrije trap van Raphinha, die over de muur op weg was naar de kruising.

Bij Las Palmas is men blij met Cillessen, die afgelopen zomer overkwam van NEC. "Cillessen is ongelooflijk", zei middenvelder Alberto Moleiro na afloop van de wedstrijd. "Hij geeft ons team zekerheid."

Op X wordt Cillessen ook massaal geprezen door de Barcelona-fans, die de Nederlander dolgraag zouden zien terugkeren in Catalonië. Barça kampt door de zware knieblessure van Marc-André ter Stegen met een keepersprobleem. Er heerst veel onvrede over de prestaties van Iñaki Peña. Barça haalde als noodverband Wojciech Szczesny uit zijn pensioen, maar de 35-jarige Pool kreeg nog geen enkele speelminuut van trainer Hansi Flick.

Barça-fans zouden Cillessen graag zien terugkeren om het probleem op te lossen. "Cillessen is op 35-jarige leeftijd tien keer beter dan Iñaki Peña", zegt een supporter. De aanhangers van Barcelona rekenen Iñaki Peña met name het eerste tegendoelpunt aan, een schot over de grond van zestien meter afkomstig van de voet van Sandro Ramírez, eveneens ex-speler van Barça.

"Als je vandaag Cillessen en Iñaki Peña wisselt, is het resultaat omgekeerd", zegt een supporter. "Het verschil in niveau tussen Iñaki Peña en Cillessen is schandalig", stelt weer een andere fan. "Haal Cillessen nu meteen."