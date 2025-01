FC Barcelona concreet in gesprek met grote naam die wil komen, maar is afhankelijk van verkopen

Door een nieuwe truc kon FC Barcelona onlangs Dani Olmo en Pau Víctor inschrijven voor de tweede seizoenshelft. De club heeft ogenschijnlijk nog niet geleerd van dergelijke gevolgen van het eigen financiële wanbeleid, want inmiddels praat het weer met een speler van formaat.

Menig voetbalfan had het niet zo lang gelegen niet voor mogelijk gehouden dat Barça zich deze winter kan roeren op de transfermarkt. Een paar rondes aan gegoochel met geld later en de werkgever van Frenkie de Jong wordt weer gelinkt aan de ene na de andere grote naam.

Zo melden verschillende Spaanse en internationale media, waaronder Relevo en transfergoeroe Fabrizio Romano, dat Barcelona dinsdag gesprekken voerde met de entourage van Marcus Rashford (27). De kwakkelende Engelse topaanvaller mag vertrekken bij Manchester United.

Namens de Catalanen was Deco afgereisd naar de onderhandelingen, die overigens plaatsvonden in Lissabon, waar Barcelona het dinsdagavond opneemt tegen Benfica. De technisch directeur had een duidelijke boodschap in huis: mocht de Spaanse grootmacht met Rashford in zee willen gaan, moet het eerst spelers van de hand doen.

Twee selectieleden van Barcelona staan daarvoor op de nominatie. Centrumverdediger Eric García geniet interesse van Como en Girona, terwijl aanvaller en voormalig toptalent Ansu Fati wegens een gebrek aan speeltijd mag uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Naast Barcelona maakt ook Borussia Dortmund een aardige kans op de handtekening van Rashford. Eerder was AC Milan concreet, maar de ploeg uit de Italiaanse modestad is inmiddels afgehaakt.

Bij Manchester United lijkt de zelf opgeleide buitenspeler uitgespeeld. Onder Rúben Amorim raakte Rashford al snel uit de gratie, zo ver dat hij inmiddels mag vertrekken.