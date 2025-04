'FC Barcelona, Atlético Madrid, Newcastle United én Chelsea hebben interesse in speler die in de zomer vertrok bij AZ'

Vangelis Pavlidis staat in de belangstelling van een aantal topclubs, zo meldt het Portugese Record. De 26-jarige spits van Benfica geniet naar verluidt interesse van FC Barcelona, Atlético Madrid, Newcastle United en Chelsea. Benfica staat echter niet te springen om een vertrek van Pavlidis.

De Griek speelt pas sinds afgelopen zomer bij de Portugese topclub, die achttien miljoen euro overmaakte aan AZ om hem daar los te weken. Ook bij Benfica laat Pavlidis zien over een neusje voor de goal te beschikken.

Na 46 wedstrijden staat de teller op 24 goals, waarvan 7 in de Champions League. De rechtspoot was tot dusver ook goed voor 10 assists in alle competities.

Die goede prestaties in Portugal zijn niet onopgemerkt gebleven. Het valt echter nog te bezien of Benfica zijn spits wel laat gaan. De Portugezen zijn namelijk dolblij met Pavlidis, klinkt het.

“Ze vinden dat ze eindelijk een goede vervanger voor Gonçalo Ramos hebben gevonden”, schrijft Record. De Portugese spits vertrok in de zomer van 2023 naar Paris Saint-Germain, dat 65 miljoen euro voor hem betaalde.

Mocht Benfica niet willen meewerken aan een zomers vertrek van Pavlidis, dan moeten geïnteresseerde clubs zijn afkoopclausule activeren om hem los te kunnen weken. Volgens het Portugese medium bedraagt die liefst honderd miljoen euro.

Pavlidis, die nog tot medio 2029 vastligt bij Benfica, speelde tussen 2021 en 2024 voor AZ. De international van Griekenland speelde 137 wedstrijden voor de Alkmaarders en was daarin verantwoordelijk voor 80 doelpunten.