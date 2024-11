Farioli zag tijdens revalidatieproces kant van Berghuis bij Ajax die hem enorm bevalt

Francesco Farioli had na afloop van de 2-0 gewonnen wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle louter lovende woorden voor Steven Berghuis. De trainer in Amsterdamse dienst, die de routinier eindelijk weer een keer een basisplaats kon geven na diens blessure, is met name onder de indruk van de professionaliteit die Berghuis de afgelopen maanden toonde.

''Ik denk dat hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld'', was Farioli op de aansluitende persconferentie zeer complimenteus richting Berghuis. ''Aan de bal creëerde hij veel goede dingen.''

''Maar er is natuurlijk ook zoiets als wedstrijdritme. Dus het was heel belangrijk om hem vandaag (zondag, red.) de kans te geven om te starten'', aldus de winnende trainer, die Berghuis overigens niet negentig minuten liet staan in de ontmoeting met PEC.

Farioli roemt daarnaast de betrokkenheid die Berghuis toonde tijdens zijn revalidatieproces. ''Hij heeft toen geen enkele meeting gemist. Op wedstrijddagen was hij altijd bij het elftal en Steven deed er ook alles aan om ook dicht bij het team te blijven. Hij miste geen moment.''

''Ondanks dat Steven gefrustreerd was dat hij er zelf niet bij kon zijn, was hij altijd positief met zijn grote lach en enorme support'', benadrukte de Ajax-trainer nogmaals blij te zijn met de terugkeer van de 32-jarige middenvelder annex aanvaller.

Berghuis startte zondag rechts op het middenveld, met naast hem Jordan Henderson en Davy Klaassen. Farioli besloot na 56 minuten om Berghuis naar de kant te halen, met Kian Fitz-Jim als frisse kracht op het middenrif van Ajax.

Ajax zegevierde met 2-0 tegen PEC, mede dankzij de eerste goal in de Eredivisie van dit seizoen van Brian Brobbey. Josip Sutalo tekende in de tweede helft voor het tweede doelpunt van de nummer drie in de Eredivisie.