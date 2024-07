Ajax wil serieus werk maken van komst OGC Nice-middenvelder Pablo Rosario

Pablo Rosario geniet concrete interesse van Ajax, zo meldt Voetbal International dinsdag. De 27-jarige middenvelder ligt tot medio 2025 vast bij OGC Nice, de oude club van trainer Francesco Farioli. Hierdoor moet Ajax een transfersom betalen, al is nog niet bekend welke vraagprijs Nice hanteert.

Rosario is in de afgelopen drie seizoenen uitgegroeid tot een belangrijke pion op het middenveld van Nice. Farioli raakte bij de Franse club onder de indruk van de voormalig PSV'er en onderzoekt nu dus de mogelijkheden om Rosario naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Onder Farioli was Rosario afgelopen seizoen vaak basisspeler. In totaal speelde de rechtspoot 2.365 minuten in dienst van de Italiaanse oefenmeester, verdeeld over 34 optredens. Farioli gebruikte Rosario als rechtsback, centrale verdediger, controleur en centrale middenvelder.

Volgens Voetbal International schijnt Rosario wel oren te hebben naar een terugkeer richting de Eredivisie. Het is nu afwachten wanneer Ajax een eerste bod neerlegt bij de leiding van Nice. Het is ook nog onduidelijk of de werkgever van Rosario wil meewerken aan een tussentijds vertrek van de middenvelder.

Farioli beschikt bij Ajax met Jordan Henderson Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic over voldoende opties voor de rol van controlerende middenvelder. Het is echter nog niet zeker of het viertal ook bij Ajax blijft. Vooral Henderson lijkt te twijfelen over een langer verblijf in Amsterdam.

Eerder al bij Ajax

Rosario maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Hij werd echter te licht bevonden, waarna een avontuur bij Almere City FC volgde. Via die club kwam Rosario terecht bij PSV, waarmee hij in 2018 kampioen werd en later onder toenmalig coach Mark van Bommel uitgroeide tot een vaste waarde op het middenveld.

Onder Roger Schmidt raakte Rosario, eenmalig international van Oranje, zijn basisplaats kwijt. Hierdoor koos de middenvelder medio 2021, ondanks een doorlopend contract bij PSV, voor een vierjarig contract bij Nice. In de afgelopen drie jaar kwam hij tot 113 wedstrijden, zonder daarin te scoren. Wel gaf Rosario vijf assists.

Verweij

Invan maandag 10 juni kreeg clubwatcher Mike Verweij de vraag of Nice, de oude werkgever van trainer Farioli, nog interessante spelers voor Ajax heeft. De journalist kwam vervolgens direct met Rosario op de proppen. “Bij Nice speelt Pablo Rosario, dat zou een hele logische keuze zijn.”

“Rosario was een van de bepalende spelers onder Farioli, hij kent de Eredivisie en heeft bij Ajax in de jeugd gespeeld”, aldus Verweij. “Ik kan het me wel voorstellen, al vind ik ook dat je als nieuwe trainer niet heel veel spelers moet meenemen van je oude clubs. Dat moet Ajax ook niet toestaan.”

