Farioli voert serieus gesprek met Bergwijn, die vrede heeft met ingrijpend besluit

Jordan Henderson is definitief de nieuwe aanvoerder van Ajax, zo bevestigt trainer Francesco Farioli na de 3-0 zege op Jagiellonia Białystok in de play-offs van de Europa League. Steven Bergwijn was tot afgelopen seizoen aanvoerder, maar krijgt de aanvoerdersband niet meer terug.

''Ja, Jordan is mijn aanvoerder'', wordt Farioli op de aansluitende persconferentie geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. ''Steven Bergwijn en Remko Pasveer zijn ook belangrijk en leiders. Maar iemand moet die band dragen en dat is Henderson.''

''Ik heb daar met Bergwijn over gesproken en hij heeft er geen problemen mee'', zo benadrukt de Italiaanse coach van Ajax. ''We hebben erover van gedachten gewisseld en voor hem is het vooral belangrijk dat hij van waarde kan zijn voor het team.''

''De aanvoerdersband maakt daar geen verschil in. Ik heb mijn mening gegeven tijdens ons gesprek en daarna het besluit genomen om de band aan Jordan te geven. En daarmee is de kous af'', aldus Farioli.

Henderson droeg dit seizoen telkens al de aanvoerdersband als hij een basisplaats had. De Engelsman was dus donderdagavond tegen de Poolse opponent in de Europa League ook de captain van de Amsterdamse club.

Bergwijn was afgelopen seizoen aanvoerder van Ajax, maar daar komt dus definitief verandering in. De vleugelaanvaller had tegen Jagiellonia een basisplek, maar droeg dus niet de aanvoerdersband.

Na de wissel van Henderson ging de band overigens wel naar Bergwijn. De flegmatieke buitenspeler werd in de afgelopen periode veelvuldig gelinkt aan andere clubs, maar lijkt voorlopig bij Ajax te blijven.