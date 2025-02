Perszaal barst in lachen uit wanneer Farioli Ajax-speler vergelijkt met Ronaldo

Ajax is woensdag gearriveerd in Brussel, waar de Amsterdammers het donderdag in Europa League-verband opnemen tegen Union Sint-Gillis. De erbarmelijke staat van het veld in het Koning Boudewijnstadion was uiteraard onderwerp van gesprek op de persconferentie, waar naast trainer Francesco Farioli ook Steven Berghuis aanschoof.

Ajax speelde de afgelopen tijd op slechte velden in Riga en Sittard, al lijkt het veld in Brussel het ergste van allemaal. Berghuis krijgt de vraag of hij niet ‘doodziek’ wordt van de slechte velden, omdat de kans op blessures aanzienlijk groter is dan op een normaal veld.

“Maar je bent liefhebber natuurlijk”, vertelt de aanvaller. “Dan zit je gister (dinsdag, red.) een aantal wedstrijden te bekijken en dan ziet het er heel anders uit, maar ja. Hier zijn we nu en er moet gewoon een goed resultaat mee naar Amsterdam genomen worden.”

Op de vraag wat Ajax anders moet doen op ‘zo’n kleiakker’, antwoordt Berghuis: “Bepaalde afwegingen maken in je keuzes.” Wat opportunistischer spelen? “Dat zou kunnen.”

Ajax moet het donderdag doen zonder aanvoerder Jordan Henderson. “We missen hem niet alleen specifiek in zo’n wedstrijd, maar in elke wedstrijd dat hij niet op het veld staat. Maar ook dat is wat het is, ik kan er niks van maken. Ik hoop dat hij snel terug is. Hij brengt leiderschap en zorgt voor verbinding van verdediging naar aanval. Zijn power, zijn stem. Ik kan wel doorgaan.”

De verslaggever schakelt vervolgens door naar Farioli, die de vraag krijgt waar de sleutel tot succes ligt tegen Union. Farioli wil eerst echter graag ingaan op de vragen die Berghuis kreeg over hoe om te gaan met het veld.

“Ik heb een heel goed voetbalgeheugen. In 1998 speelde Ronaldo il Fenomeno (Nazário, red.) in Moskou een Europese wedstrijd en hij deed het geweldig. Uiteindelijk hebben spelers met kwaliteit, kwaliteit. Op slechte velden en goede.”

“Berghuis valt in dezelfde categorie”, glimlacht Farioli, voordat de perszaal in lachen uitbarst. “Waarom lachen jullie?” vraagt Farioli zich hardop af. “Ik lach ook”, stelt Berghuis. Farioli: “Verschillende kwaliteiten, maar desondanks kwaliteiten”, aldus de goedgemutste oefenmeester.