Francesco Farioli stond na afloop van NAC Breda - Ajax (2-1) de NOS te woord. De trainer van de Amsterdammers herhaalde meermaals dat zijn ploeg in een proces zit en kon zijn irritatie niet verbergen toen hij geconfronteerd werd met een opmerking over typisch ‘Ajax-voetbal’. “Wat is Ajax-voetbal? Vertel het me.”

Ajax wist zondagmiddag bar weinig te creëren in Breda. Alhoewel NAC zich terugtrok en op de counter loerde, waren de kansen op een hand te tellen. Vlak na de openingstreffer van Matthew Garbett maakte Jorrel Hato gelijk en hing een volgende Amsterdamse treffer in de lucht. De enige speler die daarna nog wist te scoren, was NAC-verdediger Jan Van den Bergh.

Ten opzichte van de slijtageslag tegen Panathinaikos stelde Farioli acht nieuwe spelers op. De Italiaan staat nog altijd achter dat besluit. “Natuurlijk. Dit was een weloverwogen besluit, omdat ik het gevoel had dat dit het beste voor het team was. Dat is het.”

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Eredivisie NAC NAC 2024-08-24T19:00:00.000Z 21:00 FC Utrecht UTR

Farioli krijgt de vraag van verslaggever Arman Avsaroglu met wat voor gevoel Ajax Breda verlaat, na een nederlaag tegen een promovendus, en zonder 'Ajax-voetbal' te hebben gespeeld. “We zitten in een proces, ik blijf mezelf herhalen. Dit is de eerste nederlaag na veel wedstrijden. Als ik vragen krijg over Ajax-voetbal en dat wij dat niet spelen… Vertel me, wat is Ajax-voetbal?”

Avsaroglu stelt dat 'Ajax-voetbal' staat voor aanvallend voetbal. “En wanneer je 75 procent balbezit hebt en je 40 keer in de zestien van de tegenstander komt, wat is dat dan? Vertel het me.” Avsaroglu: “Voetbal waarmee je kansen creëert. Dat hebben we vandaag niet gezien.”

Farioli kan weinig met het antwoord van de verslaggever. “Als je veertig keer in de zestien van de tegenstander komt, dan vind ik dat aanvallend voetbal. Natuurlijk zijn er dingen die we beter moeten doen. Ik herhaal dit altijd en doe het nu nogmaals: het is een groot proces. We moeten herbouwen na een zeer zwaar seizoen.”

“We zijn hier met dezelfde spelers die alles geven. Zoals ik zei zijn we ver verwijderd van perfectie, maar we doen ons best om de muur te beklimmen. Drie dagen geleden stonden er 55.000 mensen te springen in het stadion. Vandaag is niemand blij met nul punten, maar het gaat erom wat de spelers geven. En zij hebben alles gegeven.”

Ajax krijgt donderdag de kans op eerherstel. De Amsterdammers nemen het dan in het heenduel van de Europa League play-offs op tegen Jagiellonia Bialystok. Komende zondag hervat de ploeg van Farioli de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, dat het seizoen met zes punten uit twee duels uitmuntend is begonnen.