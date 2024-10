Farioli op het schild gehesen: 'Hij maakt van mij een betere speler bij Ajax'

Devyne Rensch heeft Francesco Farioli hoog zitten. De rechtsback annex centrale verdediger weet exact wat de hoofdtrainer van hem verlangt bij Ajax en die manier van werken bevalt Rensch zeer goed.

''Jij bent niet de enige die zegt dat ik bezig ben aan een goed seizoen, dat is leuk om te horen'', laat Rensch deze week weten in een uitgebreid interview met verslaggever Lentin Goodijk van Voetbal International.

''Ik zie het ook terug in mijn data'', verlegt de rechtsbenige verdediger de aandacht naar zijn statistieken. ''Ik heb de meeste tackles bij Ajax, qua passing ben ik altijd één van de hoogsten en ik heb veel balcontacten in het zestienmetergebied van de tegenstander.''

''Dus ja, ik denk wel dat deze trainer mij een betere speler maakt'', deelt Rensch terloops een compliment uit aan Farioli. ''Dat zit hem in heel veel dingen. Het belangrijkste voor mij is dat hij me écht het vertrouwen geeft om lekker vrij te voetballen.''

''De rol die ik heb, die ik krijg in het team, bevalt me heel erg goed. Ik kan me daar heel erg in vinden. Het vertrouwen dat hij me geeft, waardeer ik enorm. Dat brengt het beste in mij naar boven'', is de Ajacied gelukkig met de samenwerking met de Italiaanse coach.

Rensch wist vanaf het begin waar hij aan toe was met Farioli. ''Daar hebben we vanaf het begin af aan ook echt op getraind. Voor iedereen is duidelijk wat hij moet doen.'' De verdediger legt direct uit waar hij speciaal op moet letten.

''Ik moet bijvoorbeeld heel veel helpen in de opbouw, maar daarnaast heb ik dus ook de vrijheid om mee aan te vallen en daar mijn bijdrage te leveren. Eigenlijk speel ik op drie posities in één, dat klopt wel ja, dat ligt me goed'', zo besluit Rensch.