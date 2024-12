Farioli onthult waarom hij uitgerekend Berghuis in de armen vliegt na goal Gaaei: 'Hij heeft iets magisch gedaan'

Francesco Farioli is gematigd positief over het optreden van Ajax tegen FC Utrecht (2-2), zo maakt hij na afloop duidelijk voor de camera van ESPN. Waar de trainer ziet dat zijn ploeg ‘buiten het veld’ nog stappen kan maken, is hij wél zeer positief over het doelpunt van Anton Gaaei. Farioli vierde de treffer met Steven Berghuis en hij legt uit waarom.

Ajax kwam vroeg op achterstand, maar Gaaei bezorgde zijn ploeg de gelijkmaker in de 25ste speelminuut. De afvallende bal na een corner, weggewerkt door FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn, viel voor de voeten van Gaaei. Met één balaanraking legde hij klaar voor zichzelf, waarna hij van zeker 25 meter keihard de kruising raakte: 1-1.

Het doelpunt leidde tot een enorme vreugde-uitbarsting bij trainer Francesco Farioli, die opsprong en direct naar Steven Berghuis rende. Het duo had een onderonsje, al werd tijdens de wedstrijd niet duidelijk waar het over ging.

“Het doelpunt was fantastisch”, zo begint Farioli zijn uitleg over de viering met Berghuis. “Ik moest de credits geven aan Steven, want vanochtend was hij de voet van Gaaei aan het masseren tijdens een van onze meetings.”

“Hij vroeg Gaaei om een assist te geven, maar uiteindelijk werd het zelfs een geweldig doelpunt. Ook buiten het veld doet Berghuis magische dingen”, zegt Farioli lachend.

Verder laat Farioli weten dat hij kan leven met het gelijkspel gezien het wedstrijdverloop. “Ik ben eerlijk gezegd best blij met ons vertoonde spel. We hebben veel goed gedaan en we hebben veel balbezit gehad. Daarna hadden zij fysiek een voorsprong en werd het zwaarder.”

“In de omschakeling hadden we meer moeite dan normaal, daarom kregen we het de tweede helft lastig. Onze spelers doen hun best, want we spelen veel wedstrijden. We hebben twee keer zoveel duels als Utrecht gespeeld. Maar we hebben buiten het veld nog genoeg ruimte voor verbetering en we kunnen nog sterker worden”, besluit Farioli.