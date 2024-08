Farioli onthult uitslag MRI-scan: Berghuis voorlopig uitgeschakeld

Steven Berghuis moet voorlopig toekijken. Ajax-trainer Francesco Farioli maakte woensdag op de persconferentie bekend dat de aanvaller na een contactmoment op de training geblesseerd is geraakt en een dag later geeft de Italiaan tegenover Ziggo Sport meer details prijs.

"Steven heeft gisteren een MRI-scan gehad", opent Farioli in gesprek met verslaggever Noa Vahle. "Het is een blessure die hem een tijdje van het gras houdt. Wij verwachten dat hij ongeveer vier weken aan de kant zal staan."

"Naar aanleiding van de MRI-scan zullen wij proberen hem zo snel mogelijk weer fit te krijgen. Hij is erg gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren. Vanochtend werkte hij al aan zijn herstel en hij doet er alles aan om het beste van zijn huidige situatie te maken."

"We kijken ernaar uit om tijdens de internationale break met hem aan de slag te gaan", aldus Farioli. De oefenmeester wist woensdag op de persconferentie nog geen details over de ernst van de blessure van Berghuis. Aangezien Ajax dit weekend niet in actie komt en de interlandbreak aanstaande is, lijkt het aantal wedstrijden dat hij moet missen mee te vallen.

Wesley Sneijder, analist bij Ziggo Sport, spreekt gezien de uitstekende vorm waarin Berghuis verkeerde van een ongelukkige timing. "Dan moet je weer zien hoe het in de vier weken gaat lopen. Misschien gaan er weer andere spelers opstaan, en dan moet je je weer terugknokken."

Sneijder merkt op dat 'iedereen gelijk is' onder Farioli. "Dus je zal je wel weer terug moeten knokken." Tegen Jagiellonia Bialystok zal de plek van Berghuis op het middenveld worden ingenomen door Kian Fitz-Jim, die juist net weer terug is van een blessure.

Ajax won het heenduel met Jagiellonia met 1-4, waardoor plaatsing voor de groepsfase voor de Europa League zo goed als zeker lijkt. Mocht het toch misgaan, dan wacht de groepsfase van de Conference League.