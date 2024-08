Farioli: 'Om eerlijk te zijn had ik geen plannen met hem bij Ajax, maar hij verrast'

Francesco Farioli heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de opstelling van Ajax voor het play-offduel met Jagiellonia Bialystok. De trainer wijzigt flink ten opzichte van de wedstrijd tegen NAC Breda. In gesprek met Ziggo Sport bespreekt Farioli onder meer het spel van Youri Baas.

Net als in de voorgaande duels kiest Farioli ervoor om Baas in het centrum naast Sutalo te posteren. De Italiaanse oefenmeester geeft aan dat hij eigenlijk geen plannen had met Baas toen hij net bij Ajax was, maar in de afgelopen weken heeft de gelegenheidsverdediger de coach kunnen overtuigen.

“Om eerlijk te zijn kwam hij niet bepaald in mijn plannen voor. Maar ik ben iemand die openstaat voor nieuwe inzichten. Maar in alle posities waarin hij getraind heeft, deed hij het goed.”

“Hij is altijd erg gefocust en hij heeft tot dusver een grote bijdrage geleverd, zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht. Ik ben erg blij met zijn vooruitgang. Hij heeft nu een nieuwe uitdaging, dus laten we het beleven.”

“Youri heeft me eerlijk gezegd verrast met zijn spel en nu kan hij zijn goede vorm bevestigen in een belangrijke wedstrijd. Het moeilijkste gedeelte komt nu: deze lijn en het zelfvertrouwen doorzetten”, besluit Farioli.

Ekstraklasa GKS Katowice GKA 2024-08-25T12:45:00.000Z 14:45 Jagiellonia Bialystok BIA

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Remko Pasveer, de absolute held in de vorige ronde tegen Panathinaikos, staat onder de lat bij Ajax. De verdediging bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld behoudt niemand zijn plek om uiteenlopende redenen. Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Berghuis completeren de middelste linie.

In de punt van de voorhoede staat Chuba Akpom, die de voorkeur krijgt boven Brobbey. Laatstgenoemde kreeg tegen NAC zijn eerste basisplaats van het seizoen. Carlos Forbs begint vanaf rechts, terwijl Mika Godts de linksbuiten van dienst is.