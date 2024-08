Farioli looft kwaliteit van Chuba Akpom: ‘Dat is voor mij onbetaalbaar’

Francesco Farioli is ervan overtuigd dat hij uiteindelijk met Ajax meer kansen tijdens wedstrijden weet te creëren. De Amsterdammers ogen onder zijn leiding vooral in defensief opzicht sterk, maar heel attractief is het voetbal nog niet. Toch deelt Farioli complimenten uit aan spelers als Steven Berghuis en Chuba Akpom.

“Voetbal is gemaakt door het creëren van aanvallen en het voorkomen van tegenaanvallen', zegt Farioli op de persconferentie in aanloop naar de Europese return tegen Panathinaikos. De Italiaanse oefenmeester zag vorige week tijdens de gewonnen heenwedstrijd in Griekenland (0-1) dat Ajax bij momenten onder de druk van de tegenstander uit wist te komen.

“Maar de laatste pass was niet altijd ideaal. We moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Dat blijf ik herhalen. We zijn in een proces, dan maak je soms fouten en er is soms angst, daar moeten we mee omgaan. We zijn niet perfect, maar we werken hard om iedere dag beter te worden.”

Farioli is van mening dat een goede sfeer in de kleedkamer ervoor zorgt dat er minder onzekerheid in de ploeg sluipt. “Ja, alles komt bij elkaar. De mentaliteit, de spirit, de aandacht voor details. Een van de spelers die naast mij zit is daar een voorbeeld van: Berghuis.”

“Als je de laatste twee wedstrijden bekijkt, zie je dat hij een belangrijke goal maakt, maar je ziet ook dat hij - dat is moeilijker om te zien - verdedigt als een fullback of centre back”, vervolgt de Italiaanse oefenmeester. “De energie in de sprint voorwaarts en achterwaarts is wat we nodig hebben. We hebben spelers nodig met zijn karakter en persoonlijkheid om een voorbeeld te zijn op het veld. Dat we minder incasseren is te danken aan de laatste lijn maar ook aan de aanvallers die zich opofferen.”

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-15T18:15:00.000Z 20:15 Panathinaikos PAN

Complimenten Akpom

Ook Akpom kan rekenen op complimenten van Farioli. De Engelse spits was de afgelopen weken basisspeler, maar wacht nog op zijn eerste doelpunt in het nieuwe seizoen. “Ook Akpom offert zich op. Het werk dat hij voor het team doet is ongelooflijk. Dat is iets wat voor jou (aanwezige journalist in de perszaal, red.) niet relevant is, maar voor mij is dat onbetaalbaar.”