Farioli legt uit waarom Brobbey al vroeg gewisseld werd bij Ajax - Telstar

Francesco Farioli kijkt met een goed gevoel terug op de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Italiaanse coach erkent dat Ajax tegen Telstar niet sprankelde, maar is tevreden met de manier waarop de 2-0 overwinning tot stand kwam. "Een positief resultaat", zegt Farioli voor de camera van ESPN.

"De wedstrijd was lastig, zeker aan het begin", erkent Farioli. "Het was belangrijk om door te gaan. We weten dat alle ploegen hier tot de tanden toe bewapend komen om het ons lastig te maken. Een wedstrijd als deze is altijd lastig tot je de 1-0 maakt. We hebben het goed gedaan door hen in ieder geval geen kansen te geven."

"Het was een goed moment om spelers als Ahmetcan (Kaplan, red.) en Daniele (Rugani, red.), jongens die niet zoveel minuten hebben gemaakt, aan het werk te zien. Ze hebben het fantastisch gedaan. Daniele maakte natuurlijk ook een doelpunt. Dus ja, positief."

Vorig jaar vloog Ajax er op de zwartste dag uit het seizoen in de beker uit tegen USV Hercules. Er was Farioli alles aan gelegen om een herhaling daarvan te voorkomen. "We hebben deze bekerronde gezien dat veel clubs het lastig hebben. Er waren onverwachte resultaten."

Brian Brobbey kreeg een kans in de basis. De spits miste in de eerste helft een enorme kans, die hij zelf creëerde door met de rug naar het doel weg te draaien. Brobbey schoot vervolgens voorlangs. Farioli legt uit waarom Brobbey in de rust werd vervangen door Wout Weghorst. "Nee, het had niets te maken met de wedstrijd. Het was van tevoren al besproken dat hij 45 minuten zou spelen."

Josip Sutalo miste de laatste twee wedstrijden vanwege ziekte. Farioli verwacht de Kroaat terug voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam. "Josip was vandaag al op De Toekomst en heeft wat individueel getraind. Ik denk dat hij er zondag weer bij is."

Rugani maakte donderdag zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax. De huurling van Juventus heeft nog niet al te veel gespeeld in Amsterdam. "Hij heeft geen gemakkelijk begin van zijn periode hier gehad", legt Farioli uit. "In het begin had hij wat problemen met de enkel, waardoor hij zich niet helemaal vrij voelde."

Farioli denkt dat Rugani in het nieuwe jaar voor een kans in de basis gaat. "Ja, zeker. Zijn kwaliteiten zitten vooral in het verdedigende aspect. Hij is een strijder in de zestien. Tegen Slavia Praag moesten we met tien man verdedigen, en Daniele stond er als een leeuw."