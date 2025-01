Farioli krijgt zijn zin van Ajax en haalt oude bekende binnen

Ajax breidt de technische staf op verzoek van Francesco Farioli uit, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers nemen Francisco Molano over van de Zwitserse voetbalbond. De Spanjaard wordt hersteltrainer bij Ajax.

Molano heeft een goede relatie met hoofdtrainer Farioli, met wie hij eerder samenwerkte bij Alanyaspor. In de afgelopen jaren was Molano actief in Slowakije en Zwitserland. Nu krijgt hij de rol van reconditioning and return to play coach bij Ajax.

Zijn taak is om spelers te ondersteunen bij hun herstel na blessures, zodat ze sneller terug kunnen keren naar het veld, of in ieder geval duidelijker zicht hebben op hun hersteltraject. Dit was de afgelopen jaren een groot probleem voor Ajax, waar Farioli zijn zorgen over uitte, vooral met betrekking tot de coördinatie en communicatie op dit gebied.

Ajax neemt die zorgen serieus en heeft daarop actie ondernomen. Molano krijgt nu de verantwoordelijkheid om dit proces in goede banen te leiden.

Het is een nieuwe stap in de professionalisering van de club, die in november al Martijn Redegeld als Hoofd Topsport had aangesteld. Redegeld is met name gespecialiseerd in voeding.