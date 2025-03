'Farioli kiest voor bijna compleet nieuwe defensie bij Ajax en hakt knoop door over Brobbey'

Francesco Farioli voert de nodige wijzigingen door bij Ajax in de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League, zo voorspelt het Algemeen Dagblad. Met name in de verdediging van de bezoekers uit Amsterdam kiest de Italiaanse trainer voor enkele nieuwe namen.

Matheus kon alsnog worden ingeschreven voor de Europa League en staat donderdagavond onder de lat in het Deutsche Bank Park, de thuishaven van Frankfurt. Vorige week was dat nog niet het geval, waardoor Jay Gorter en niet de Braziliaanse doelman de geblesseerde Remko Pasveer verving in de thuiswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Farioli kiest in Duitsland voor een bijna geheel vernieuwde verdediging. Jorrel Hato start gewoon als linksback, maar Anton Gaaei, Josip Sutalo en Youri Baas krijgen rust van hun coach. Lucas Rosa, Daniele Rugani en Ahmetcan Kaplan maken de gewijzigde defensie van Ajax compleet.

Kenneth Taylor, met een penalty matchwinner tegen PEC Zwolle afgelopen zondag, kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd. Kian Fitz-Jim is zijn vervanger op het middenveld van Ajax. De van een schorsing teruggekeerde Davy Klaassen en Jorthy Mokio maken het middenrif compleet. Jordan Henderson ontbreekt in Frankfurt wegens een schorsing.

Op de linkerflank voorin verkiest Farioli winteraanwinst Oliver Edvardsen boven Mika Godts. Steven Berghuis zorgt voor de aanvoer vanaf rechts. Brian Brobbey is afgereisd naar Frankfurt, maar lijkt door blessureperikelen een basisplaats te kunnen vergeten. Farioli kiest hierdoor voor de geheel fitte Don-Angelo Konadu als aanvalsleider.

Ajax begon vorige week voortvarend tegen Frankfurt en kwam via Brobbey al snel op 1-0. De Duitse ploeg rechtte de rug in Amsterdam en keerde met een 1-2 overwinning huiswaarts. Aan Ajax dus de zware taak om alsnog de kwartfinale in de Europa League te bereiken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Rugani, Kaplan, Hato; Klaassen, Fitz-Jim, Mokio; Berghuis, Konadu, Edvardsen.