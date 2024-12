Farioli kan tegen AZ al beschikken over Godts, maar de Ajax-trainer twijfelt over één speler

Trainer Francesco Farioli is positief gestemd over de speelkansen van Mika Godts tegen AZ, zo wordt duidelijk via de officiële kanalen van Ajax. Eerder werd verwacht dat de Amsterdammers het nog langer zonder de linksbuiten moesten stellen, maar nu blijkt dat hij komend weekend al inzetbaar is. Ook bespreekt de Italiaanse keuzeheer de situatie van Devyne Rensch.

"Het is een uitdagende periode tot zover", zo begint Farioli. "Van Real Sociedad-uit (2-0-verlies) tot aan de meest recente wedstrijd tegen FC Utrecht: 2-2. Ik vond de eerste helft goed woensdag en we hadden volledige controle. Uiteindelijk is het resultaat niet goed, maar gezien de omstandigheden moeten we het accepteren."

"Het is nu mentaal want de fysieke fitheid is in orde. Het aantal wedstrijden dat we spelen is hoog en we moeten de laatste duels goed afmaken. We moeten niet met pijn naar de komende wedstrijden kijken, maar met plezier. Vanaf AZ-uit spelen we nog belangrijke duels die gaan bepalen hoe onze volgende stappen eruit gaan zien."

"Het herstel van Godts gaat goed en ik ben positief richting zondag", vertelt de trainer over zijn buitenspeler. " Bij Devyne Rensch is het iets gecompliceerder. Als hij kan deelnemen aan de laatste training, is hij zondag beschikbaar. Anders kijken we naar de volgende wedstrijd." Sivert Mannsverk is er zeker nog niet bij. "Hij zal eerst minuten gaan maken bij Jong Ajax."

Farioli maakt verder duidelijk zich geen zorgen te maken over de mindere optredens tegen NEC, Real Sociedad en FC Utrecht na de topprestaties tegen onder meer Feyenoord en PSV.

"We zitten in een lang proces en we zijn duidelijk waar we naartoe willen. Het belangrijkste is zondag en we moeten niet verder vooruitkijken, want anders komen er problemen."

"Ik verwacht zondag een uitdagend duel. Het is een team met kwaliteiten en met een goede organisatie", gaat de trainer verder over AZ. "We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden. Ik hoop weer een beetje scherpte terug te zien die ik de laatste wedstrijden een beetje heb gemist. Met een goede frisheid in het hoofd moeten we zorgen dat we weer de controle krijgen op het veld”, aldus de trainer.