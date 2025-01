Farioli houdt vertrekkende speler bij de selectie voor Ajax - Galatasaray

Ajax-trainer Francesco Farioli kan donderdag tegen Galatasaray 'gewoon' beschikken over Kristian Hlynsson. De IJslander staat op het punt om te vertrekken, maar zal desondanks deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

Hlynsson is al medisch gekeurd door Sparta Rotterdam, waar de aanvallende middenvelder herenigd wil worden met Maurice Steijn. De oefenmeester gaf vorig seizoen, toen hij aan het roer stond in Amsterdam, veel vertrouwen aan Hlynsson. De technicus was dat seizoen vaak basisklant.

Voetbal International weet dat Hlynsson donderdag nog aan zal kunnen treden tegen Galatasaray, al lijkt de kans op speelminuten vrij klein. Farioli doet in tegenstelling tot Steijn niet vaak een beroep op Hlynsson. De Spartanen gaan Hlynsson overigens huren zonder optie tot koop.

Ajax moet het donderdag stellen zonder vier afwezigen: Youri Regeer, Dany Klaassen, Branco van den Boomen en Owen Wijndal. Zowel Regeer als Klaassen is niet speelgerechtigd, terwijl Van den Boomen geschorst is en Wijndal herstellende is van zijn blessure.

Ajax blameerde zich vorige week met een troosteloze nederlaag tegen FK RFS (1-0) en aast op eerherstel. "Het is wel zo dat als we die wedstrijd in Riga nog honderd keer voetballen, dat we 'm waarschijnlijk 97 of 98 keer gewoon winnen", sprak Farioli op de persconferentie. "Het is vooral vervelend dat door die nederlaag de deur naar de top acht dicht is."

Ajax zou er in theorie nog uit kunnen vliegen, maar met tien punten en een doelsaldo van plus zeven is die kans uiterst minimaal. Galatasaray heeft drie punten meer dan Ajax en heeft een overwinning nodig om zich bij de eerste acht te nestelen en de tussenronde over te slaan.

Farioli, die drie jaar in Turkije werkte, verwacht een open duel met Süper Lig-koploper Galatasaray. "Ik ga het plan van de wedstrijd natuurlijk niet delen. Maar ik denk dat beide ploegen vol voor de winst gaan. Dat betekent een open wedstrijd. We weten hoe fysiek Galatasaray kan spelen, maar ze zijn ook technisch vaardig."