Francesco Farioli gaat in interview in op veelbesproken Jong Ajax-trainingsfoto Owen Wijndal

Francesco Farioli is in een interview na afloop van het duel met Panathinaikos (0-1) ingegaan op de Ajax-spelers die met Jong Ajax meetrainen. Naci Ünüvar, Benjamin Tahirovic, Silvano Vos, Borna Sosa en Owen Wijndal zouden volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert weigeren mee te trainen, maar daar rekenden de spelers via sociale media zelf mee af.

Farioli zette het vijftal terug naar de beloften omdat hij zijn selectie te groot vond. Volgens Willaert weigerde de spelers, die mogen vertrekken, daar te trainen. "Ik lees overal dat ze zijn teruggezet naar het tweede, maar ik hoorde juist dat deze jongens niet met het tweede mee willen trainen en apart trainen op De Toekomst", aldus de verslaggever bij de podcast Tekengeld.

Wijndal trok als reactie daarop naar sociale media, waar hij samen met Ünüvar, Tahirovic en Sosa te zien is met een brede lach op het gezicht, vermoedelijk na een partijspel. Hij plaatst daarbij een emoji met een vinger voor de mond, vermoedelijk om Willaert tot stilte te manen. Ook tagt hij de verslaggever.

“De situatie is best duidelijk”, doelt Farioli op de mogelijke transfers van de spelers. “Het ligt niet alleen aan ons, maar ook aan de markt. De jongens deden het heel goed in de zes weken dat ze bij ons waren.”

“Het was een heel moeilijke beslissing voor mij om ze terug naar het beloftenteam te zetten”, vindt de Italiaanse oefenmeester dan ook. "Maar de realiteit is dat ze nog altijd Ajax-spelers zijn. We weten nog niet of ze aan het eind van de window zijn vertrokken of dat ze bij ons blijven.”

“We willen ze zo fit mogelijk hebben voor elk scenario, of ze nou hier bij ons blijven of vertrekken. Er is inderdaad een speciaal programma voor hen”, bevestigt de nieuwe Ajax-trainer. Farioli wijst dan op de foto die onder anderen Wijndal deelde op zijn Instagram-kanaal. “Je zag gisteren ook wat op sociale media, dat ze daar waren en met het team meetrainde.”

Toch denkt Farioli dat het wat overtrokken is dat het onderwerp zo breed werd uitgemeten in de media. “Ik weet dat Ajax een grote club is en dat er veel is om over te spreken bij zo’n team. Maar soms creëren we problemen waar er helemaal geen problemen zijn”, zo besluit de coach.