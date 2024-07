Farioli begint met verrassende opstelling bij Ajax: Berghuis op de bank

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het treffen met FK Vojvodina gedeeld. Steven Berghuis is niet fit genoeg bevonden voor een basisplaats. De aanvaller, die wel op de bank zit, wordt rechts voorin vervangen door Christian Rasmussen. Remko Pasveer krijgt als verwacht in het doel de voorkeur boven Diant Ramaj. Het duel in de tweede voorronde van de Europa League begint om 20:30 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Het basisdebuut van Dies Janse werd verwacht bij Ajax, maar de jonge centrumverdediger neemt plaats op de bank. In zijn plaats speelt Youri Baas achterin.

Farioli wilde woensdag op de persconferentie nog niet bevestigen of Pasveer de voorkeur zou krijgen boven Ramaj, maar dat blijkt nu wel het geval te zijn. Pasveer ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Baas en Jorrel Hato. Aanvoerder Jordan Henderson vormt het middenveld met Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor. Voorin wordt spits Chuba Akpom geflankeerd door Rasmussen (rechts) en Carlos Forbs (links).

Farioli is tevreden over de voorbereiding die Ajax gedraaid heeft. "Spelers die op het EK hebben gespeeld zullen fit genoeg zijn om minuten te maken", vertelde hij op de persconferentie. "We hebben geen minuut verloren in de voorbereiding. Daar ben ik blij mee. Het was misschien heftig voor de benen voor iedereen, maar ook mentaal. Ze moeten veel leren van onze manier van spelen. Ik kan de spelers alleen maar bedanken dat ze alles zo goed oppakken."

Farioli is op zijn hoede voor Vojvodina, dat de Servische competitie vorige week begon met een 1-3 zege op FK Tekstilac Odzaci. "We hebben naar hun team gekeken van afgelopen seizoen. We willen ook feedback van clubs die tegen hen hebben gespeeld en we moeten goed inzien wat ze tijdens de wedstrijd voor plan hebben."

"Ze zijn goed in het roteren in systemen en tactieken tijdens de wedstrijd. Het is belangrijk om als team klaar te zijn en te lezen welk plan te hebben. Ze zijn in ieder geval goed in de dode spelmomenten. Er zal elke week op worden getraind, zowel aanvallend als verdedigend."

Farioli kan niet beschikken over Owen Wijndal en Bertrand Traoré. De linksback liep een kneuzing op in het oefenduel met Olympiacos en kon daarom niet meetrainen in aanloop naar het treffen met Vojvodina. In het geval van Traoré is het papierwerk nog niet volledig verwerkt. Daarnaast is de aanvaller uit Burkina Faso nog niet geheel fit.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Rasmussen, Akpom, Forbs.

Opstelling FK Vojvodina: Carevic; Butean, Sichenje, Crnomarkovic, Lucas Barros; Ivanovic, Petrovic, Savicevic; Yusuf, Poletanovic, Zady Sery.

