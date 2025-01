Lyrische Danny Murphy noemt meest belangrijke Nederlander bij Liverpool

Danny Murphy is lyrisch over Virgil van Dijk, die zaterdag met Liverpool met 4-1 zegevierde tegen Ipswich Town. Volgens de analist, tevens oud-speler van de koploper in de Premier League, heeft zijn oude werkgever in de titelrace echt een probleem, mocht Van Dijk geblesseerd wegvallen.

Murphy is in zijn analyse voor Match of the Day lovend over onder meer Cody Gakpo, die zaterdag tweemaal scoorde tegen Ipswich. De voormalig middenvelder van de Engelse lijstaanvoerder deelt tevens complimenten uit aan Mohamed Salah en Luis Diáz.

In de optiek van Murphy verdienen andere spelers ook volop lof voor hun rol in het succes van Liverpool. ''Ik heb de aanvallers van Liverpool geprezen, maar ik denk Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté de basis vormen, met Ryan Gravenberch daar kort voor, wat echt een meesterlijke zet is van Slot. Ze waren gewoon fantastisch tegen Ipswich.''

Murphy ziet Van Dijk en Konaté vooral voetballend een belangrijke bijdrage leveren in het elftal van manager Arne Slot. ''Het gaat er niet alleen om wat ze doen zonder bal, maar juist wat ze in balbezit.''

''Als je de Premier League wil winnen, heb je centrale verdedigers nodig die goed voetbal kunnen spelen. Ik denk dat dit trio heel belangrijk is voor Liverpool. Niet alleen in de jacht op de Premier League-titel, maar ook in de Champions League. Maar vooral Van Dijk is zó belangrijk. Mocht hij wegvallen, dan heeft Liverpool wel een probleem.''

Salah scoorde ook tegen Ipswich en staat met negentien goals bovenaan het topscorersklassement in de Premier League. Gakpo vond tweemaal het net, in de 44ste en 65ste minuut, en tilde daarmee zijn aantal naar acht in competitieverband. Hetzelfde aantal als Díaz, die zaterdag niet tot scoren kwam op Anfield.

Gakpo en Gravenberch werden eerder naar de kant gehaald door Slot, ook met het oog op het Champions League-duel met PSV van woensdag. Van Dijk deed negentig minuten mee tegen Ipswich, dat dus geen kans had tegen het oppermachtige Liverpool.