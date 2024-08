Fans Leeds United dreigen met protest na derde verkoop van meer dan 30 miljoen

Georginio Rutter (22) vervolgt zijn carrière bij Brighton & Hove Albion. The Seagulls maken gebruik van een ontsnappingsclausule in zijn contract, waardoor de Franse jeugdinternational Leeds United voor een kleine 47 miljoen euro gaat verlaten.

Zo stroomt Leeds United weer een stukje verder leeg. De volksclub zag begin deze zomer toptalent Archie Gray (18) voor ruim 41 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrekken, waarna ook Rotterdammer Crysencio Summerville (22) voor 30 miljoen euro werd verkocht aan West Ham United.

Championship Sheffield Wednesday SHW 2024-08-23T19:00:00.000Z 21:00 Leeds United LEE

Premier League Brighton & Hove Albion BHA 2024-08-24T11:30:00.000Z 13:30 Manchester United MUN

Ondertussen zitten de fans van Leeds United met de gebakken peren. The Peacocks zijn met twee remises in het Championship en een nederlaag tegen Middlesbrough in de EFL Cup (0-3) slecht begonnen aan het seizoen. De trouwe aanhang is bang voor een derde seizoen op rij op het tweede niveau van Engeland.

In de podcast Tekengeld begint commentator Mark van Rijswijk over de grootste transfer van dinsdag. “De fans van Leeds zijn absoluut niet blij. Brighton heeft een clausule geactiveerd waarmee ze hem konden kopen, maar het lag nog aan Rutter zelf of hij ook wilde of niet. De supporters van Leeds hadden gehoopt dat hij zou blijven, omdat hij belangrijk is en altijd in de basis staat.”

Volgens Van Rijswijk was dat een valse hoop. “Rutter kan nu natuurlijk naar de Premier League, een stap die Summerville eerder ook heeft gemaakt. De fans van Leeds overwegen zelf een protestactie tijdens de komende wedstrijd, omdat ze er zo erg van balen dat alle belangrijke spelers vertrekken.”

Leeds United haalde deze zomer in totaal al meer dan 160 miljoen euro op met de verkoop van spelers. Daarvan heeft de clubleiding pas 18 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe aanwinsten. Centrumverdediger Joe Rodon kwam voor 12 miljoen euro definitief over van Tottenham Hotspur, terwijl rechtsback Jayden Bogle voor 6 miljoen euro werd opgepikt bij Sheffield United.

Voor Gray, Rutter en Summerville zijn nog geen directe vervangers gehaald. Tot overmaat van ramp levert Rutter aan het einde van de streep nauwelijks iets op. De linkspoot kwam in januari 2023 voor 41 miljoen euro over van TSG Hoffenheim en ontving sindsdien een vorstelijk salaris. Nu ontvangt Leeds United ‘slechts’ 47 miljoen euro van Brighton, waarvan een deel naar Hoffenheim gaat.