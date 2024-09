Fans Ittihad Club voeren met veelzeggende hashtag actie tegen komst Ajax-aanvaller Steven Bergwijn

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Steven Bergwijn, die niet erg populair lijkt te zijn bij de fans van Ittihad Club.

De fans van de de club uit de Saudi Pro League hebben maandag via X een actie op touw gezet. Met de veelzeggende hashtag #Bergwijn_unacceptable wordt online geprotesteerd tegen de naderende komst van de vleugelaanvaller van Ajax.

De aanhang van Ittihad Club ziet liever dat de clubleiding vol gaat voor Galeno, een 26-jarige Braziliaanse aanvaller van FC Porto. Het is niet uitgesloten dat de Saudi's alsnog voor Galeno gaan, al lijkt Bergwijn voorlopig de voorkeur te krijgen.

Druk op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.

Volgens Fabrizio Romano kiest Ittihad Club tussen Bergwijn en Galeno. Het is niet de bedoeling dat beide buitenspelers worden aangetrokken. De transfergoeroe noemt Bergwijn een 'sterke kandidaat'.

Bergwijn geldt als de goedkopere optie. De Oranje-international moet volgens Tim van Duijn van Voetbal International 'een kleine 25 miljoen euro' kosten. Zo'n 2 miljoen euro daarvan bestaat uit bonussen.