Familie van tweevoudig international sprak Perez aan: ‘Helemaal over hun toeren’

Kenneth Perez is al jarenlang actief als analist op de Nederlandse televisie. Daardoor maakt de voormalig middenvelder uit Kopenhagen regelmatig opmerkelijke dingen mee. In de nieuwste editie van Voetbal International onthult Perez dat hij een keer is aangesproken door de familie van FC Twente-rechtsback Joshua Brenet, in de tijd dat de tweevoudig international van Oranje nog bij PSV speelde en hij hem had bekritiseerd.

Perez laat zich als analist door niets beïnvloeden. “Ik heb geen dubbele agenda en ben onafhankelijk. Andere mensen zullen hard zeggen. Je ziet online soms van alles voorbijkomen. Het belangrijkste voor mij is dat ik geen rol speel. Ik zou nooit iets zeggen om stoer te doen of lekker kritisch te zijn.”

De Deen kreeg in zijn geboorteland behoorlijk wat kritiek na uitlatingen over de jonge Ajax-verdediger Anton Gaaei, zo ook van bondscoach Kasper Hjulmand. Perez merkt dat men in Nederland minder geschokt reageert op uitspraken van analisten. “Je zou misschien denken dat spelers weleens aan de bel trekken als ik heel kritisch ben, maar dat gebeurt echt zelden.”

Toch noemt Perez een moment dat hem altijd zal bijblijven. In de tijd dat Brenet bij PSV speelde was de analist geen fan van de vleugelverdediger. Na aanhoudende kritiek op de rechtspoot werd de Deen zelfs aangesproken door zijn familie.

“Ik kwam een keer twee zussen van Brenet tegen”, herinnert Perez zich. “Die waren helemaal over hun toeren. Ik vind het ook wel aandoenlijk dat je opkomt voor je familie, maar het was wel een beetje ongemakkelijk in zo’n grote winkel.”

Perez weet nog goed hoe hij met die situatie is omgegaan. “Ik liet ze een beetje uitrazen en toen heb ik uitgelegd waarom ik hem niet zo heel goed vond. En waarom ik dacht dat hij niet de absolute top zou halen. Toen waren ze een beetje gekalmeerd en was het wel oké.” Brenet werd met PSV driemaal landskampioen alvorens hij in 2018 voor 3,5 miljoen euro naar TSG Hoffenheim vertrok.

Inmiddels is de Limburgse rechtsback een gewaardeerde speler in de Eredivisie. De 29-jarige Brenet speelt al sinds januari 2022 voor Twente, waar hij komende zomer uit zijn contract loopt. In 74 wedstrijden namens de Tukkers was Brenet goed voor 14 doelpunten en 9 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 3,5 miljoen euro.

