Fabrizio Romano meldt ‘here we go’: Becker heeft zijn transfer te pakken

Sheraldo Becker gaat zijn carrière vervolgen bij Real Sociedad, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op X. De Italiaanse journalist maakte dinsdag al bekend dat FC Union Berlin een akkoord naderde met de nummer zes van LaLiga. Nu kan de 28-jarige Becker zich definitief opmaken voor een fraaie transfer naar de Spaanse Champions League-deelnemer.

Vorige week kwam journalist Florian Plettenberg nog met het nieuws dat Villarreal in gesprek was met Union, maar Becker gaat dus hoger in LaLiga aan de slag bij Sociedad. In Berlijn beschikte de pijlsnelle vleugelspits over een aflopend contract, waardoor de nummer vijftien van de Bundesliga vermoedelijk niet veel overhoudt aan zijn vertrek.

La Real moest haast maken met de komst van Becker, daar Takefusa Kubo met Japan deelneemt aan de Azië Cup. Umar Sadiq is uit de roulatie wegens een knieblessure en talent Mohamed Ali-Cho werd vorige week voor 10 miljoen euro verkocht aan OGC Nice. Becker moet trainer Imanol Alguacil voorin van meer opties voorzien.

Becker is volgens Transfermarkt momenteel 12 miljoen euro waard, al gaat zijn komst Sociedad mogelijk minder kosten. De Amsterdammer was op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij hij meer geld kan verdienen. Union wilde Becker afgelopen zomer nog niet kwijt, maar voorkomt nu dat hij over ruim vijf maanden transfervrij vertrekt.

De zevenvoudig international van Suriname was al sinds 2019 verbonden aan Union. In 2022 verlengde Becker voor het laatst zijn contract, maar dit dienstverband gaat hij dus vroegtijdig beëindigen. De pijlsnelle rechtspoot gaf zijn management onlangs de opdracht op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging

Becker, die 4,5 jaar geleden transfervrij overkwam van ADO Den Haag, groeide in de Duitse hoofdstad uit tot een van de smaakmakers van stuntploeg Union. Tot dusver speelde de vleugelspits 140 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 26 assists.

Met Union speelde Becker dit seizoen voor het eerst in zijn carrière Champions League-voetbal. In vijf groepswedstrijden was hij tweemaal trefzeker. In de Bundesliga wist de aanvaller het net niet te vinden dit seizoen.

Door zijn overstap naar Sociedad blijft Becker actief in het miljardenbal, daar de Spanjaarden op de eerste plaats eindigden in Groep D. In februari wacht een lastig tweeluik met Paris Saint-Germain.

Becker genoot zijn opleiding bij Ajax, waar hij niet wist door te breken in de hoofdmacht. Via PEC Zwolle en ADO kwam de vleugelflitser uiteindelijk terecht bij Union, bij wie hij voornamelijk was opgevallen door zijn fysieke vermogen.

