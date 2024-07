Fabrizio Romano geeft op X update over Sergi Roberto en Ajax

Sergi Roberto gaat nadenken over een eventueel dienstverband bij Ajax. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zondag op X. Vrijdag meldde Catalunya Ràdio dat de 32-jarige back, die momenteel transfervrij is, in de belangstelling staat van Ajax. Dat nieuws werd vervolgens bevestigd door ESPN.

“Sergio Roberto overweegt de opties die hij heeft, nu hij transfervrij is”, aldus Romano op X. “Ajax is een van de clubs die hem vast zou willen leggen.”

“Ajax is oprecht geïnteresseerd. Sergi gaat alle opties op een rijtje zetten in de komende dagen”, besluit de Italiaanse transfermarktexpert.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Roberto is deze zomer gratis op te pikken. De Spaans international liep in juni namelijk uit zijn contract bij FC Barcelona, de club waar hij al sinds 2006 aan verbonden was.

Ajax is volgens Catalunya Ràdio echter niet de enige club die hengelt naar de diensten van Roberto: ook West Ham United en Aston Villa zouden hem graag vastleggen. Dat zal niet in de laatste plaats door de veelzijdigheid van de geboren Catalaan komen. Roberto kan naast als vleugelverdediger namelijk ook op het middenveld uit de voeten.

Daarnaast weet Catalunya Ràdio dat de routinier de Premier League in elk geval ziet zitten. Mogelijk kan hij daar bovendien meer verdienen dan bij Ajax.

Roberto schommelde sinds zijn debuut op achttienjarige leeftijd vrijwel altijd tussen bank en basis bij Barcelona. Zijn prime was tussen 2015 en 2020, toen Roberto steevast de rechtsbackpositie bekleedde in Spotify Camp Nou. In totaal kwam hij tot 373 officiële optredens voor Barcelona.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties