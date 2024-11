Extreemlinkse groep vandalen betreedt terrein Gerard Piqué en komt met heldere boodschap

Een extreemlinkse groep vandalen heeft het terrein van een woning van Gerard Piqué onbevoegd betreden, zo blijkt uit beelden die leden van de organisatie Arran deelt. De groep, gelieerd aan de extreemslinkse onafhankelijkheidsbepleiters CUP, komt in actie tegen ‘de rijken’ en het kapitalisme in het algemeen.

Het gaat om een villa van de oud-verdediger van FC Barcelona in Cerdaña, een streek in de oostelijke Pyreneeën in de buurt van Andorra. De activisten breken in op het terrein van Piqué, waarna diens woning beklad wordt met graffiti.

“Weg met de rijken”, zo valt er onder meer te lezen. De groep vandalisten deelt de beelden op social media en eist ‘meer ruimte voor de eigen bevolking’ ten koste van ‘de rijken en toeristen’.

“Zijn jullie het ook zo zat om verdreven te worden uit jullie eigen gebied omdat je geen normale woning meer kan betalen in Cerdaña? Terwijl jij verdreven wordt, zitten anderen hier met een tweede of een derde huis.”

“De rijken uit Barcelona die hier vertier zoeken bij de skipistes en de golfbanen hebben hier op ons terrein niets te zoeken. Wij gaan in de aanval tegen de uitbuiting van het toerisme dat dit gebied kapotmaakt.”

“Schijtrijken, wij zijn niet jullie decoratie”, zo zetten de activisten met graffiti op de muren rondom de woning van Piqué. De Catalaan heeft zelf nog niet gereageerd op de bekladding.

De Arran is een jongerengroep die met vandalisme strijdt voor onafhankelijkheid van Catalonië en het afstoppen van het ‘kapitalisme’.