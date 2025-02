Extinction Rebellion zorgt voor ophef bij stadion Eredivisieclub: ‘Actievoerder gaat bijna naakt op logo zitten’

Extinction Rebellion heeft woensdag weer van zich laten horen, zo meldt Tubantia. De actiegroep kwam in actie bij De Grolsch Veste, het stadion van FC Twente. Studenten, die massaal op een studentenbeurs afkwamen, gingen de confrontatie aan.

Het stadion van FC Twente wordt buiten wedstrijddagen regelmatig ingezet voor evenementen zoals congressen en zakelijke bijeenkomsten. Dit keer dient het als locatie voor een studentenbeurs, waar bedrijven in contact komen met studenten die op zoek zijn naar een stage of baan.

Een van de aanwezige bedrijven is Shell, een onderneming die verdient aan fossiele brandstoffen. Dit stuit op weerstand van Extinction Rebellion, een groep die zich daar fel tegen verzet.

Woordvoerder Guus Dix van Extinction Rebellion legt uit waarvoor de groep actie voert. “We voeren een iets verregaandere actie dan we tot nu toe hebben gedaan. We hebben weliswaar kleine stappen gezet, maar zien ook dat bewustzijn wegzakt. Er moet een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.”

Extinction Rebellion verzamelde zich met een spandoek bij de standbeelden van Wout Brama, Sander Boschker en Blaise Nkufo. De demonstranten wilden de ingangen van De Grolsch Veste blokkeren totdat bedrijven die geld verdienen met fossiele brandstoffen vertrokken waren, maar dat lukte niet.

Tubantia meldt dat tijdens het protest een vrouw, verkleed als Moeder Aarde, werd overgoten met een rode vloeistof. Een deel daarvan belandde op het logo van FC Twente, wat leidde tot verontwaardiging bij enkele supporters die zich bij het stadion hadden verzameld. Ook blijkt uit beelden op X dat een actievoerder bijna naakt op het logo gaat zitten.

Onder studenten was er weinig begrip voor het protest. Sommigen reageerden geïrriteerd, en een student gooide zelfs de tas van een actievoerder weg, wat leidde tot een korte schermutseling. Desondanks wisten studenten via verschillende routes toch het stadion binnen te komen. Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse om met alle betrokkenen in gesprek te gaan.