Everton krijgt wéér puntenstraf en ziet degradatiezone plots dichtbij komen

Everton heeft twee punten in mindering gekregen van de Premier League wegens het overtreden van de financiële regels, zo meldt David Ornstein namens The Athletic. Het is de tweede puntenstraf van dit seizoen voor the Toffees, die in november liefst tien punten in mindering kregen. Dat werd later teruggedraaid naar zes punten.

Everton heeft zeven dagen de tijd gekregen om in beroep te gaan tegen de nieuwe straf, mocht de club dat willen. De kans is groot dat ze dat gaan doen. De blauwe club uit Liverpool leed in het seizoen 2022/23 zo’n 104 miljoen euro verlies, bijna twee keer zoveel als in het jaar daarvoor.

De financiële rapporten van the Toffees wezen daarnaast uit dat de schuld van Everton inmiddels is opgelopen tot ruim 385 miljoen euro. De club wijst daarvoor naar de bouw van het nieuwe stadion, dat in 2025 open moet gaan.

Everton zakt door de puntenmindering één plek in de Premier League en bezet nu de zestiende plaats: slechts twee punten boven de degradatiezone. Nottingham Forest kreeg in maart een straf van vier punten wegens het overtreden van de financiële regels. The Tricky Trees zijn in beroep gegaan tegen die beslissing.

Clubs in de hoogste Engelse afdeling moeten voldoen aan de zogeheten profitability and sustainability regulations (PSR). Zo wil de Premier League waarborgen dat deelnemers aan de competitie verlost blijven van financiële problemen.

Volgens de PSR mogen clubs maximaal 105 miljoen pond (122 miljoen euro) verlies draaien over drie seizoenen. Forest en Everton hebben verliezen gerapporteerd die volgens de Premier League het toegestane bedrag overschrijden gedurende de driejarige rapportagecyclus.

Premier League heeft ook Manchester City in het vizier

Ook Manchester City zit sinds februari 2023 in het beklaagdenbankje. De club heeft meer dan honderd aanklachten tegen zich gekregen. De uitkomst van die zaak is nog niet bekend.

The Athletic meldde in januari dat het waarschijnlijk geruime tijd zal duren voordat een uitspraak, waartegen ook weer beroep kan worden aangetekend, zal worden gedaan.

