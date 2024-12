‘Europa League-deelnemer wil Devyne Rensch al in januari oppikken bij Ajax'

AS Roma wil Devyne Rensch deze winter al oppikken bij Ajax. Met dat nieuws pakt de Italiaanse krant Il Tempo uit. De 21-jarige verdediger uit Lelystad beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een aflopend contract.

Rensch sprak afgelopen zomer al met Roma over een transfer naar de Serie A. Uiteindelijk mocht de tweevoudig international van Oranje niet vertrekken bij Ajax.

Nu staat Rensch opnieuw bovenaan het lijstje bij Roma, om de selectie al in januari te versterken. Ajax moet de rechtsbenige verdediger verkopen om nog iets aan zijn vertrek over te houden.

Rensch mag per 1 januari namelijk in gesprek met geïnteresseerde clubs over een transfervrije overgang in de zomer. De kans wordt kleiner en kleiner dat hij zijn aflopende verbintenis in Amsterdam gaat verlengen.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Rensch op 10 miljoen euro. Vanuit Italië wordt nog niet geschreven over het bedrag dat Roma deze winter zou willen overmaken naar Ajax.

Rensch speelde ondanks zijn leeftijd al 150 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en twaalf assists. Met Ajax won Rensch drie Nederlandse prijzen.

Bij Roma zou Rensch de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Zeki Çelik (27), Saud Abdulhamid (25) en Buba Sangare (17). Eerstgenoemde viel afgelopen weekend al na 23 minuten geblesseerd uit tegen Lecce (4-1 winst).