Etienne Vaessen is na reanimatie bij kennis en is aanspreekbaar

Zaterdag, 30 september 2023 om 23:36 • Laatste update: 23:47

Etienne Vaessen is bij kennis en aanspreekbaar, zo bevestigt een woordvoerder van RKC Waalwijk. De doelman van RKC werd zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen Ajax hard tegen het hoofd geraakt bij een ongelukkige botsing met Brian Brobbey. Vaessen wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, zo voegt Yvonne van Beek van het Brabants Dagblad toe. De doelman werd op het veld gedurende zes minuten gereanimeerd.

De schrik was zaterdagavond direct enorm in het hele Mandemakers Stadion toen Vaessen op het gras bleef liggen na een onfortuinlijke botsing. Over de gezondheidssituatie van de keeper van RKC is zaterdagavond laat niet meer bekend dan dat hij bij kennis is. "Voetbal totale bijzaak bij zoiets, enorm schrikken.", schrijft journaliste Van Beek. "Hopelijk wordt hij snel beter."

Het ging zaterdag bij RKC - Ajax (2-3 tussenstand) mis rond de 85ste minuut. Direct was duidelijk dat de situatie zeer ernstig is. De spelers van RKC vormden een cirkel om hun doelman heen, om zo het zicht te ontnemen en de medici hun werk te laten doen. De wedstrijd is definitief gestaakt bij een 2-3 voorsprong voor Ajax.

