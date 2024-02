ESPN vergelijkt Brobbey met klassespits: ‘Denk dat hij vaak naar hem kijkt’

De analisten van ESPN denken dat Feyenoord het donderdagavond lastig gaat krijgen met Romelu Lukaku. De Belg neemt het vanaf 18:45 uur met AS Roma op tegen de ploeg van Arne Slot en overlegt aardige statistieken in Europees verband.

Lukaku krijgt donderdagavond vooral te maken met Dávid Hancko en Thomas Beelen. Laatstgenoemde is de vervanger van de niet fitte Gernot Trauner. "Ik denk dat Beelen meer moeite met hem gaat krijgen dan Hancko", aldus Marciano Vink.

"Je komt er gewoon niet aan. Hij kan ballen terug leggen op medespelers, maar ook goed wegdraaien bij zijn tegenstander. Tegen dit soort type spelers is het het beste om een armlengte afstand te nemen en te kijken wat hij doet."

Vink denkt te weten hoe Lukaku in toom te houden is. "Als hij aanneemt en wil wegdraaien, zit je er bovenop. Als hij aanneemt, speelt en door beweegt, moet je hem in de gaten blijven houden als verdediger."

"Ik denk dat Brobbey vaak naar hem kijkt", haakt presentator Jan Joost van Gangelen in. "Het zijn vergelijkbare spelers", is Vink het eens. "Zij hebben in vele opzichten een lichaam waar je 'u' tegen zegt."

Kenneth Perez is hoopvol gestemd. "Beelen is gelukkig net zo snel", aldus de Deense analist. "Op snelheid wordt hij niet geklopt. Maar hij moet niet in hem gaan hangen. Hij was vroeger verschrikkelijk snel, maar op deze leeftijd is hij denk ik niet heel explosief weg."

Van de laatste zeventien Europa League-wedstrijden die Lukaku speelde, was hij er slechts in één niet trefzeker. "Ik speelde tegen hem toen hij zestien was, bij Anderlecht", aldus Perez. "Ik dacht echt dat het die gozer van The Green Mile was. Zó groot. Je ziet nu aan zijn hoofd dat hij iets ouder is, maar verder is hij nog steeds zoals toen hij zestien was."

