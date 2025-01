ESPN noemt Santiago Gimenez en Joshua Zirkzee bij dezelfde Italiaanse club

Santiago Gimenez is op de radar verschenen van AC Milan. Dit melden bronnen maandag aan ESPN. De Italiaanse grootmacht wil wel eerst afscheid nemen van verdediger Fikayo Tomori, voordat er eventueel een bod wordt uitgebracht op de aanvalsleider van Feyenoord.

AC Milan richt zijn pijlen overigens niet alleen op Gimenez. De nummer acht van de Serie A overweegt om Joshua Zirkzee tot het einde van het seizoen te huren van Manchester United. De Nederlandse spits is in beeld gekomen nu blijkt dat de komst van ploeggenoot Marcus Rashford niet langer realistisch is.

De technische leiding in Milaan heeft naast Gimenez en Zirkzee nog twee opties in kaart gebracht: João Félix (Chelsea) en Zirkzee's ploeggenoot Rasmus Højlund (AC Milan). AC Milan heeft nog ruim een week de tijd om een aanvaller aan de selectie toe te voegen.

Zirkzee werd onlangs ook in verband gebracht met Juventus, al lijkt de interesse vanuit Turijn inmiddels te zijn bekoeld. De spits (23) heeft bij Manchester United het vertrouwen van manager Rúben Amorim, al kan Zirkzee niet rekenen op een vaste plaats in de voorhoede.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano liet zich maandagochtend uit over de toekomst van Gimenez. ''Hij hoeft niet te dromen van een transfer. Feyenoord beschouwt hem als niet te koop", zo verzekerde Romano.

De berichtgeving van de Italiaanse journalist volgt op geruchten over buitenlandse interesse in de Mexicaanse goaltjesdief. Naast AC Milan zou Galatasaray in de markt zijn voor de Mexicaanse spits.

Gimenez staat op dertien goals voor Feyenoord dit seizoen. Zirkzee kan minder goede cijfers overleggen. De 1.93 meter lange spits liet tot dusver vier treffers noteren in alle competities.