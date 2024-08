ESPN: Francesco Farioli gooit opstelling Ajax helemaal om tegen sc Heerenveen zondag

Francesco Farioli wijzigt Ajax zondag tegen sc Heerenveen op maar liefst zes plaatsen. Dit melden bronnen zaterdag aan ESPN. De Ajax-coach wil diverse spelers rust geven in aanloop naar de return tegen Panathinaikos van donderdag in de derde voorronde van de Europa League.

Volgens de berichtgeving mag Dies Janse zich op gaan maken voor zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax. De van origine centrumverdediger vervangt Jorrel Hato op de linksbackpositie. Youri Baas en Josip Sutalo vormen normaal gesproken het hart van de Amsterdamse defensie. Anton Gaaei vervangt Devyne Rensch op de rechterflank. Remko Pasveer staat daarachter onder de lat.

ESPN verwacht dat Branco van den Boomen, Kristian Hlynsson en Sivert Mannsverk het middenveld zullen vormen tegen Heerenveen. Kenneth Taylor, Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim, die donderdag tegen Panathinaikos speelden, beginnen waarschijnlijk op de bank.

Chuba Akpom vervangt andermaal de nog niet geheel fitte Brian Brobbey in de punt van de aanval. Steven Berghuis lijkt opnieuw te beginnen als rechteraanvaller. Aan de linkerkant van de aanval krijgt Mika Godts naar verluidt de voorkeur boven Carlos Forbs.

Ajax begint zondag aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Het Heerenveen van trainer Robin van Persie komt langs in de Johan Cruijff ArenA. De bal rolt in Amsterdam vanaf 16:45 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Janse; Mannsverk, Van den Boomen, Hlynsson; Berghuis, Akpom, Godts.

