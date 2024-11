Mario Been begrijpt Oranje-international niet: 'Het is een heel vreemd verhaal'

Mario Been noemt de situatie van Quinten Timber 'heel vreemd'. De oud-trainer begrijpt niet waarom de middenvelder van Feyenoord zich niet heeft afgemeld voor het Nederlands elftal. Timber kwam terug van een blessure en moet de wedstrijd tegen sc Heerenveen zaterdag missen.

Timber zat afgelopen week op de bank bij Oranje tegen zowel Hongarije (4-0 winst) en Bosnië en Herzegovina (1-1). De 23-jarige middenvelder keerde vervolgens met een blessure terug bij Feyenoord.

"Ik vond het verhaal heel vreemd", reageert Been in De Eretribune op ESPN. "We weten allemaal dat Timber geblesseerd raakte tegen FC Utrecht. Daarna speelde hij de twee topwedstrijden wel (tegen Ajax en AZ, red.). Tegen Red Bull Salzburg zag je daarna al dat hij niet honderd procent kon functioneren."

De wedstrijd vóór de interlandbreak, tegen Almere City FC, viel Timber na een uur uit. "Priske zei dat dat de fitheid was", memoreert Been. "Als je dan wel afreist naar het Nederlands elftal moet je honderd procent fit zijn. Als je daarheen gaat op tachtig procent doe je jezelf ook geen plezier."

Been begrijpt niet dat Timber niet naar huis is gestuurd door Oranje. "Gedurende die periode zie je na een paar dagen dat hij niet kan spelen. Dan zie je dat Frenkie de Jong en Virgil van Dijk naar huis mogen (na de wedstrijd tegen Hongarije, red.). Timber moet dan ook nog mee naar Bosnië, terwijl iedereen wist dat hij niet kon spelen."

Been vindt dat Timber voor zichzelf had moeten opkomen. "Dan denk ik bij mezelf: denk aan jezelf. Ga terug naar de club en pak daar je behandeling."

Feyenoord-trainer Brian Priske sprak voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen over Timber. "Nee, ik neem Ronald Koeman absoluut niets kwalijk", zegt Priske. "Het gaat in samenspraak. We hebben Quinten naar Oranje gestuurd, omdat we geloofden dat hij zou kunnen spelen. Helaas is dat niet gelukt. Van mijn kant zijn er geen problemen met het Nederlands elftal, het gaat in samenspraak."