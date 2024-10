Erling Braut Haaland kroont zich tot all-time topscorer van Noorwegen na dubbelslag tegen Slovenië

Erling Braut Haaland heeft zich donderdagavond tot all-time topscorer van Noorwegen gekroond. De 24-jarige spits maakte in de Nations League-wedstrijd tegen Slovenië zijn 33ste en 34ste interlanddoelpunt, en stootte daarmee Jørgen Juve (33 goals) van de troon als topscorer van het land. Noorwegen won het duel uiteindelijk met 3-0.

Haaland breekt record op record en was voorafgaand aan het duel met Slovenië dus al dicht bij de topscorerstitel van zijn land. Die was tot donderdag in handen van Juve, die zijn interlands tussen 1928 tot 1937 speelde.

Juve is zijn record nu dus kwijt, door de twee goals die Haaland maakte tegen Slovenië. Zijn eerste, de 1-0, maakte hij uit de rebound, nadat een afstandsschot van Antonio Nusa nog was gekeerd door doelman Jan Oblak.

De tweede goal van Haaland, en de 3-0 voor Noorwegen, was een geplaatst schot nadat Alexander Sørloth de bal breed had gelegd. In zijn 36ste interland maakte de spits zo zijn 34ste goal.

De 2-0 kwam overigens op naam van Sørloth, die scoorde na goed doorzetten van Haaland. Behalve Sørloth (voormalig FC Groningen) stond er met Morten Thorsby (voormalig sc Heerenveen) nog een ex-Eredivisionist in de basis bij Noorwegen. Ook AZ’er David Møller Wolfe mocht het vanaf de eerste minuut laten zien.

Door de zege is Noorwegen met zeven punten uit drie duels koploper van de Nations League-poule. Slovenië staat derde met vier punten. Verder zitten ook Oostenrijk (vier punten) en Kazachstan (één punt) nog in die groep.